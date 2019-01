Zu ihrem Jahrestreffen sind die Landfrauen des Bezirkes Aalen in die Otto-Ulmer-Halle nach Adelmannsfelden gekommen. Monika Ramsayer sprach dabei über „Lebenslinien: Ja damals – die gute alte Zeit?“

In ihrem Vortrag verglich Ramsayer das Leben dreier Frauen von „damals“ mit dem Leben der Frauen heute. Den Fokus legte sie dabei auf die Erwartungen, die Frauen hatten, an Frauen gestellt wurden und wie ihr Leben aussah. Sie erzählte eine fesselnde Geschichte dreier Frauen, wie sie im Krieg gelitten und was sie geleistet hatten.

Zuvor begrüßte Rosemarie Bernlöhr, Vorsitzende des Ortsvereins, die anwesenden Landfrauen. Sie erklärte, dass der Gründungstag ursprünglich einmal der 28. Dezember war, der jedoch aus verschiedenen Gründen irgendwann in den Januar gerutscht ist. Adelmannsfeldens Bürgermeister Edwin Hahn sprach ebenfalls ein Grußwort wie auch Claudia Fuchs (Kreisvorsitzenden Ostalb/Aalen), Helmut Hessenauer vom Landwirtschaftsamt Ellwangen und Hubert Kucher (Kreisvorsitzenden des Bauernverbands Ostalb).

Für Musik sorgte die Jugendkapelle Adelmannsfelden/Pommertsweiler unter der Leitung von Andrea Schenk. Auch die Tanzmäuse des Sportvereins Pommertsweiler hatten einen Auftritt beim Jahrestreffen. Sie begeisterten das Publikum mit einer energiegeladenen Tanzeinlage vom Feinsten.