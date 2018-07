An der Fertigstellung der Außenanlage an der Otto-Ulmer-Halle wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. In Eigenleistung werden für die Parkplätze als letzten Unterbau der Kies eingebaut und planiert und anschließend die Rasengittersteine verlegt. Insgesamt 19 Helfer und Mitglieder des Fördervereins Otto-Ulmer-Halle waren im Einsatz. Von den 65 geplanten Parkplätze sind derzeit bereits 40 fertig.