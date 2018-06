Für den Gemeinderat Adelmannsfelden hat es bei seiner jüngsten Zusammenkunft nicht nur erfreuliche Nachrichten gegeben. Während die Bauarbeiten im Neubaugebiet „Döllishäusle-Süd“ sehr gut vorangehen, sind in der Schillerstraße Probleme aufgetreten.

Vor Ort informierte Bauleiter Benjamin Sellner vom Ingenieurbüro Grimm darüber, dass bei der Gehwegsanierung die Bordsteine weggeklappt sind. Dadurch ist eine Mulde im Gehweg entstanden. Für die Behebung stehen zwei Maßnahmen zur Verfügung: Entweder wird die Borde von der Friedhofstraße bis zur Hölderlinstraße saniert und das bestehende Pflaster wieder verlegt für 10 000 Euro, oder es wird ein komplett neues Pflaster für 12 000 Euro verlegt. Bürgermeister Edwin Hahn sprach sich für das neue Pflaster aus, was der Gemeinderat einstimmig absegnete. Auch wenn das Pflaster jetzt erst zum Schluss der Baumaßnahme verlegt wird, soll sich an der geplanten Fertigstellung nichts ändern. „Sofern keine weiteren Probleme auftauchen, ist alles rechtzeitig zur Faustballmeisterschaft fertig“, so Benjamin Sellner.

Bei der anschließenden Gemeinderatssitzung im Rathaus folgten weitere schlechte Nachrichten. Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Steuerungsausfälle der Kläranlage. Die Hoffnung, dass die Reparatur noch warten kann, haben sich jetzt zerschlagen. Die Ausfälle häufen sich und derzeit wird die Kläranlage größtenteils manuell betrieben, was aber die Arbeit sehr erschwere, erklärte Bürgermeister Hahn. Der Gemeinderat entschied sich für den Austausch der Steuerung, da die Anlage bereits 14 Jahre alt ist. Ein Angebot aus dem letzten Jahr liegt bereits vor, indem 20 000 Euro für die Erneuerung kalkuliert wurden. Der Gemeinderat entschied sich aber einstimmig dafür, dass ein zweites Angebot eingeholt werden soll. Dem Bürgermeister wurde aber die Freigabe erteilt, die Arbeiten zu vergeben, sobald das zweite Angebot vorliegt, da die Erneuerung zügig vonstattengehen muss. (ag)