HV des Musikvereins Adelmannsfelden: Konzertante Blasmusik auf hohem Niveau im Jahr 2019

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Adelmannsfelden, Coronabedingt verschoben auf den 29. September, ist an den Erfolg der Jugendkapelle Adelmannsfelden-Pommertsweiler sowie an die Konzerte in Welzheim und in Adelmannsfelden erinnert worden. Mit 58 Terminen war es ein arbeitsreiches Jahr.

Für den Vorsitzenden Jürgen Schenk war der Erfolg der Jugendkapelle beim Jugendwertungsspiel in Schechingen einer der Höhepunkte. Diese nahm dort mit „sehr gutem Erfolg“ teil. Weitere Höhepunkte waren das Konzert in Welzheim sowie das eigene Herbstkonzert, bei dem der Musikverein als erstes Orchester im Ostalbkreis die Auszeichnung „gesundes Orchester“ erhielt.

Nach Schriftführer Florian Groß, der auf die einzelnen Termine einging, berichtete Simone Klissenbauer von einem positiven Jahresergebnis im Jahr 2019. Die Jugendkapelle Adelmannsfelden-Pommertsweiler verzeichnet 28 Mitglieder, von denen zehn dem Musikverein Pommertsweiler und 18 dem Musikverein Adelmannsfelden angehören, so war von Jugendleiterin Madlene Beck zu hören. Anna Dieterich (Klarinette in B) und Caroline Balle (Klarinette in B) haben erfolgreich am D1-Lehrgang teilgenommen.

Dirigentin Rita König ging in ihrem Bericht, vorgetragen durch den Vorsitzenden Jürgen Schenk, auf die Zertifizierung des Musikverein Adelmannsfelden zum „gesunden Orchester“ ein und bedankte sich bei den Musikerinnen, Musikern und der Vorstandschaft, dass sie diesen Weg mitgegangen sind. Der Lock-Down legte dann ab 13. März die Probenarbeit lahm, die dann aber zum Glück nach den Pfingstferien in der Otto-Ulmer-Halle wieder aufgenommen werden konnte. Nur durch einen zahlreichen Probenbesuch könne der Klangausgleich, das Zusammenspiel, die Intonation, die Dynamik und die Artikulation weiter kontinuierlich gesteigert werden, hieß es.

Bürgermeister Edwin Hahn sprach dem Musikverein Adelmannsfelden seinen Dank für die Umrahmung der unterschiedlichsten Veranstaltungen in der Gemeinde aus. Corona hat alles durcheinandergewirbelt und er hoffe, dass man bald zu einem „etwas normalen Leben“ zurückkehren kann.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft durch Bürgermeister Edwin Hahn fanden die Neuwahlen statt. Die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig gewählt.

Die Wahl brachte folgendes Ergebnis:

Vorsitzende: Jürgen Schenk, Matthias Klissenbauer, Helmut Vogt, Schriftführerin: Rebecca Schaaf, Stellvertretender Schriftführer: Dieter Berroth, Kassiererin: Simone Klissenbauer, Stellvertretende Kassiererin: Svea Mayer, Jugendleiterin: Madlene Beck, Stellvertretende Jugendleiterinnen: Lara Maier, Luisa Berroth, Selin Riek, Jugendsprecher: Jana Häußer, Ann-Katrin Winter, Laura Berroth, Fabian Winter, Aktive Beisitzer: Jan Klissenbauer, Nataly Häußer, Katrin Winter, Passive Beisitzer: Roswitha Berroth, Christina Zieker, Kassenprüfer: Ingrid Beck, Katrin Hofmann

Matthias Klissenbauer ehrte anschließend langjährige Mitglieder:

Für 10-jährige fördernde Mitgliedschaft wurden Gabriele Funk-Schöller, Martin Schöller, Gerd Halm, Diana May, Heinz Riek und Sigrid Riek geehrt. Für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft Andreas Rieker und für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft Hubert Gugel, Hans Hilgers, Ernst Kießling, Rüdiger Schmid, Walter Sturm, Helmut Weber und Alfons Winter. Anke Ziegler wurde für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet.