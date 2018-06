Noch ist es ruhig in der Küche der Otto-Ulmer-Halle, doch ab Mittwoch ändert sich das: Dann beginnen für Horst Häußer und sein Team die Vorbereitungen für die mittägliche Verpflegung der Faustball-Nationalspieler. Die Faustball-Abteilung des TSV Adelmannsfelden richtet für den Nationalkader von kommendem Donnerstag bis Sonntag ein Trainingslager aus, das dem Team als Vorbereitung auf die diesjährigen Word Games in Kolumbien dient (wir berichteten).

Häußer, eigentlich Inhaber einer Fahrschule, ist es bereits gewohnt, in größeren Mengen zu kochen, er mache bereits seit Jahren die Küche bei den Motorradtreffen des MC Adelmannsfelden. „Das ist einfacher, als für zwei zu kochen, und als gelernter Metzger bin ich größere Portionen gewohnt.“ Dieses Mal verköstigt er 40 Leute, außer der Nationalmannschaft, die mit 25 Mann anreist, bekommen nämlich auch die Helfer etwas von ihm zu essen. „Kochen ist eine Passion von mir“, auch Zuhause stehe er gerne in der Küche, dann gebe es vor allem ausgefallene Gerichte. Angeeignet habe er sich das Kochen alleine. „Ich lese Kochbücher, doch habe ich mich noch nie an ein Rezept gehalten. Die dienen für mich nur zur Anregung“, erzählt er.

Für die Zubereitung der Verpflegung des Nationalkaders wird er nicht alleine in der Küche stehen. Unterstützt wird er dabei von Jürgen Wemmer und drei Frauen. Wemmer habe ihm bereits beim Speiseplan geholfen. „Wir machen das quasi in Kooperation“, sagt Häußer. Was die Spieler zu essen bekommen, stehe schon seit längerem fest. Lediglich einen kleinen Änderungswunsch habe es vonseiten des Nationaltrainers, Olaf Neuenfeld aus Schneeverdingen in der Lüneburger Heide, gegeben. Ursprünglich wollte Häußer am Donnerstag Lachs mit Bandnudeln machen, doch habe Neuenfeld per E-Mail mitgeteilt, dass Fisch bei den Nationalspielern nicht so gut ankomme. Sie seien eher fleischlastig.

Deshalb tischt Häußer nun Schweinerouladen mit Spätzle, Putensteak mit Kräutersauce und – typisch schwäbisch – Zwiebelrostbraten und Kartoffelsalat auf. Nur für Neuenfeld gibt es am Donnerstag weiterhin Fisch. Eine Forelle – von Häuser selbst gefangen und geräuchert.