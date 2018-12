Marmeladenfabrikant Friedrich Breitenbach kommt als Sieger aus einem Boxkampf, der gar nicht stattgefunden hat. Diese Kurzfassung wird dem vergnüglichen Theaterabend von Theaterbrettl und Musikverein Adelmannsfelden in der Otto-Ulmer-Halle natürlich nicht gerecht und muss detailliert erzählt werden.

Mit der Komödie „Der Meisterboxer“ unter der Regie von Tanja Rothmann und Bernd Kreuzer wurde die alte Tradition des Laientheaters in Adelmannsfelden fortgesetzt. Die zahlreichen Besucher, gestärkt durch die Bewirtung der fleißigen Helfer des Musikvereins, erwartete ein Schwank in drei Akten. Selbst Willi Millowitsch und Günter Lamprecht hatten sich in den Hauptrollen im Film von 1966 schon versucht.

Der Marmeladenfabrikant Friedrich Breitenbach wird von seiner Frau Adelheid mit gesunder, kulinarisch karger Kost abgespeist. Schwarzwurzelsuppe, Gemüsekotelett und Rübenpudding ist angesagt, dazu Bitterwasser. Aber Breitenbach und seine Kumpels, Teilhaber Hugo Hecht und Kanzleirat Tobias Wipperling, ernährungstechnisch ähnlich kurz gehalten von Frau Amalie, nehmen sich gerne eine Auszeit vom „Veganen“ und gehen auf Schweinebratentour. Die Darsteller im Stück sind: Bernd Kreuzer als Friedrich Breitenbach, Regina Schanda als seine Frau Adelheid, das Ehepaar Wipperling gespielt von Uwe Vogt und Steffi Härer, außerdem Otto Feil als Hugo Hecht.

Getarnt wird der „Reißaus“ vor gesunder Ernährung als Boxtournee und unser Marmeladenfabrikant nutzt dabei die Namensverwandtschaft zum gleichnamigen Meisterboxer Breitenbach, souverän gespielt von Björn Fedeler, der als Verehrer von Tochter Lotte, schauspielerisch reserviert, aber passend dargestellt von Lea Vogt, bald zu einem Kampf ins Dorf kommt. Frau Adelheid ist mächtig stolz auf ihren Marmeladen-Gatten, denn der Meisterboxer Breitenbach ist überall bekannt.

Wie es sich bei einer deftigen Komödie gehört, kommt einiges durcheinander und es gibt einiges zu lachen, nicht nur, wenn es um den Meisterboxer geht. Denn parallel im Geschehen läuft eine Verwechslungskomödie, um den Liebhaber der kessen Tänzerin Coletta Corolani, sexy und mit südländischem Slang gespielt von Mona Riek. Die beiden Herren Breitenbach werden verdächtigt, derweil Sohn Fritz der eigentliche Schwerenöter ist. Die Rolle als Sohn war Alexander Kreuzer wie auf den Leib geschrieben. „Wolle sich mache aus die Staube!“, vermutet Coletta und enttarnt den Senior als „Gemüseopa, mit die ausgefallene Haare“. Herrlich noch Hausmädchen Rose, dargestellt von Melli Häußler, die in allen Szenen zugegen und im Auftritt und Design dezent, aber sehenswert war.

Kirschwasser statt Bitterwasser

Es kommt, wie es kommen muss: Der Schwindel droht aufzufliegen, als der antivegane Stammtisch aus Adelmannsfelden in der „Mois“ landet und statt Bitterwasser Kirschwasser genießt. Zur weiteren Tarnung muss deshalb der Herr Kanzleirat noch in den Schwimmclub Hammerschmiede eintreten. Uwe Vogt setzt dies reichlich erschöpft vom ersten Training, aber spaßig im neckischen Schwimmanzug in Szene. Da Frau Adelheid gerne den Kampf ihres Gatten in der Otto-Ulmer-Halle sehen möchte, wird dies verhindert mit dem Argument „Jede Ablenkung lähmt den Bizeps“, oder „Bileks“, wie der falsche desinformierte Boxer Breitenbach formuliert.

Schließlich kommt der falsche Boxer in seinen „Boxer-Shorts“ und Boxhandschuhen von seinem vermeintlichen Sieg über den schwarzen Bomber zurück, aber alle wissen, dass der Kampf gar nicht stattgefunden hat. Bernd Kreuzer spielt den Siegesrausch herrlich komisch in Mimik und Ausdruck mit seinen Treffern auf den „Perplexus“, aber trocken und mit Schmunzeln korrigiert („Solarplexus“) von Otto Feil, bevor beide sich geschlagen auf dem „Canasova“ niederlassen.

Nachdem Frau Breitenbach ihren Mann nun doch nicht verlassen will, bleibt letztlich die Sorge um den vermissten Schwimmer Wipperling, dessen Kleidung einsam an der Hammerschmiede abgelegt gefunden wurde, mit den Abschiedsworten an seine Gattin Amalie: „Du hast mich in den Tod getrieben, mit grünem Kohl und gelben Rüben!“ Aber er hat sich, wenn auch in langen Unterhosen, wenigstens einmal im Leben satt gegessen mit Würsten und Käse und taucht putzmunter wieder auf. Und alle Frauen versprachen, auch mal Schweinebraten auf den Tisch zu bringen. Vielleicht als Fingerzeig an alle „überveganen“ Gattinnen im Dorf gedacht? Und letztlich fand alles ein gutes Ende und auch Friedrich Breitenbach war zufrieden: „Die Marmelade, die ist richtig!“