Nach dem 25-jährigen Bestehen des Golfclubs Grafenhof und nunmehr im vierten Jahr des Vereins als Betreiber der gesamten Golfanlage ist nun der Startschuss zum Bau des Clubhauses zur Freude aller Mitglieder gefallen. Zum symbolischen Spatenstich konnte der Präsident des Golf & Country Clubs Grafenhof, Jürgen Podhorny, zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen.

, darunter die beiden Bürgermeister von Bühlerzell und Adelmannsfelden, Thomas Botschek und Edwin Hahn, aber auch Franz Traub und die Herren Schönherr, Wösinger, Briel und Kraft des Generalunternehmers Franz Traub aus Aalen-Ebnat sowie Frau Susanne Bux von der Kreissparkasse Ostalb. Grußworte schlossen sich an.

Es sei ein steiniger Weg bis zu diesem Tag gewesen, sagte Podhorny. Aber man habe sich vorgenommen gehabt, nur nach vorne zu schauen und zielstrebig den Weg zur Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu gehen. Dabei habe es zahlreiche Zäsuren und Einschnitte gegeben, die neue Lösungen oder Zwischenlösungen erfordert hätten. So waren nach den Worten Podhornys kurzfristig neue Wege zur Erschließung des vereinseigenen Baugrundstücks notwendig geworden, nachdem dem Club unerwartet die Erschließung über das Gelände des Grafenhofs verwehrt worden sei.

Hilfreich sei in dieser Phase die Begleitung und Befürwortung durch den früheren Bürgermeister von Bühlerzell, Franz Rechtenbacher, und durch Bürgermeister Edwin Hahn von Adelmannsfelden gewesen, so dass man letztlich doch die Baugenehmigung für das Clubhaus auf dem vereinseigenen Gelände erhalten habe. In dieser schwierigen zweijährigen Genehmigungs- und Planungsphase habe man auch auf die kompetente Unterstützung und Beratung durch die Ebnater Firma Traub bauen können, die dem Club von Beginn an mit großer Motivation, Engagement und Fachwissen zur Seite gestanden habe.

Im neuen Clubhaus, so erklärte Podhorny, werde es neben dem Sekretariat und den notwendigen sanitären Einrichtungen eines Sportlerheims auch einen Aufenthaltsraum mit einer Küche geben. Auch der Greenkeeper werde im Clubhaus untergebracht sein. Sobald es die Witterungsverhältnisse zuließen, werde mit dem Aushub begonnen. Fertigstellung und Schlüsselübergabe sind für Oktober diesen Jahres geplant.