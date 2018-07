Im Rahmen des Sommerfests des Golf & Country Clubs Grafenhof ist das Richtfest am neuen Vereinszentrum gefeiert worden. Obwohl aufgrund der Wetterlage die geplanten Turniere nicht stattfinden konnten, war das Fest in jeder Hinsicht begehrt, denn die Golfer fiebern geradezu diesem neuen Anziehungspunkt in idealer Lage entgegen.

Das neue Gebäude mit Umkleideräumen und Sanitärbereich, Büro, Küche und einem großen Gastraum mit Terrasse direkt am Platz wird eine besondere Attraktion. Vorsitzender Jürgen Podhorny freute sich, dass die Bauarbeiten mit der Firma Traub mit Baukosten von 380 000 Euro im Zeitplan liegen. Der zweite Vorsitzende Hans-Jürgen Barth fand großen Beifall mit seinem Richtspruch in Reimform.

Im Verlauf des Festes mit Häppchen, Freibier oder Sekt und einem Abendessen erhielt unter anderem Jörg Balle den Vereinsmeisterschaftspokal überreicht. Unter lang anhaltendem Beifall wurde großer Dank ausgesprochen für die Vorbereiter des Festes, Wendy Mann und Team, sowie an Melanie Uecker, Manfred und Anni Beck für ihre vielen Einsätze. Besondere Merkmale im Club seien die positive Entwicklung, der prima Zusammenhalt und das gute Miteinander, wurde dabei unterstrichen.