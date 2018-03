Gasthaus Adler erstrahlt im neuen, alten Glanz

Nach langen Renovierungsarbeiten eröffnet am Sonntag, 25. Februar, das Gasthaus Adler in Adelmannsfelden neu. Der neue Pächter ist Hüsamettin Colak.

Seit gut 25 Jahren ist Colak bereits in der Gastronomie tätig. Der gebürtige Franke wollte wieder ein eigenes Restaurant betreiben und begab sich auf die Suche nach einer geeigneten Immobilie im Raum Aalen. Sein Steuerberater machte ihn auf das Gasthaus Adler in Adelmannsfelden aufmerksam, das die Gemeinde im Frühjahr vergangenen Jahres kaufte. Colak gefiel es so gut, dass er kurzerhand die Pacht für die Gaststube übernahm.

Seitdem sind einige Monate vergangen, in denen auch sehr viel Arbeit anstand. „Es gibt eine neue Theke, Zapfanlage, die Toiletten sind neu und einiges mehr. Wir haben komplett saniert“, sagt Colak. Nur das Mobiliar und der Name sind die alten.

Eigentlich sollte das Gasthaus bereits im Januar eröffnet werden, aber die Sanierungsarbeiten und die Abnahme der Schankanlage hätten doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. „Pläne sind gut, aber in der Praxis kann das doch schnell einmal anders aussehen“, sagt der Gastwirt. Insgesamt habe aber alles gut geklappt und jetzt freut sich Colak auf die Eröffnung.

Zusammen mit seiner Frau und erstmals einer Bedienung wird Colak das Gasthaus betreiben. Die Gäste werden ihn aber weniger zu Gesicht bekommen, denn er wird die meiste Zeit in der Küche verbringen. Schließlich muss jemand das Essen zubereiten. Auf der Speisekarte werden deutsche und italienische Gerichte zu finden sein, wie Nudeln, Pizzen und Schnitzel in verschiedenen Variationen.

In etwa zwei Wochen soll eine Einweihungsfeier mit der Gemeinde Adelmannsfelden und den beteiligten Firmen wie die Rotochsenbrauerei stattfinden. Im Hinterkopf schwirren auch schon ein paar weitere Ideen wie Abende mit Livemusik oder ein Sommerfest herum. „Wir möchten schon gerne für alle Altersgruppen eine Anlaufstelle sein und dementsprechend verschiedene Events anbieten. Aber erst einmal wollen wir eröffnen, damit sich alles einspielen kann“, so Colak. Die erste Bewährungsprobe wird am Sonntag, 25. Februar, stattfinden, wenn ab 11 Uhr das Gasthaus Adler wieder eröffnet.