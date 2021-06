Firma Betec in Adelmannsfelden ist erneut insolvent

Das Unternehmen Betec Umformtechnik hat erneut Insolvenz angemeldet. Das hat das Amtsgericht in Aalen auf Anfrage betätigt. Die Firma hat selbst den Antrag gestellt, das Verfahren ist am 29. März eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter ist nach Angaben des Amtsgerichts der Ulmer Rechtsanwalt Professor Martin Hörmann bestellt worden.

Betec war bereits 2013 insolvent und wurde dann von dem damaligen Geschäftsführer Professor Hans-Ulrich Sachs übernommen. Sachs stand seit 2011 an der Spitze des Unternehmens. Der Wirtschaftsingenieur ist kein Unbekannter in der Branche. Vorstandstätigkeiten bei Volkswagen, der Dekra und der Schwabengarage sind in der Vita des Stuttgarters ebenso zu finden wie eine Mitgliedschaft im Präsidium des VfR-Aalen.