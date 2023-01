Erfolgreicher Tag für die Adelmannsfelder Tischtennis-Herren

Bei den Kreismeisterschaften sind Armin Hofmann und Paul Bareis in der Gruppe C (bis 1450 TTR-Punkte) für die Adelmannsfelder Tischtennis-Herren angetreten. Zunächst wurde in 4er- und 5er-Gruppen gespielt, wobei nur jeweils zwei Spieler weitergekommen sind. Hofmann und Bareis haben laut Pressemitteilung in ihren Gruppen jeweils den ersten Platz belegt und damit das Viertelfinale erreicht. Beide haben sich mit deutlichen Siegen in das Halbfinale vorgearbeitet.

Dort kam es zu einer TSV-internen Begegnung; Armin Hofmann gegen Paul Bareis. Hier konnte sich Bareis durchsetzen und erreichte das Finale. Hofmann belegte mit seinem Ergebnis den dritten Platz. In knappen und spannenden Spielsätzen konnte sich Paul Bareis im Finale mit 3:1 Sätzen den Sieg sichern und hat damit die Ostalb-Kreismeisterschaft in der Gruppe C gewonnen.

Tobias Kretschi vom TSV Adelmannsfelden ist mit seinem zugeteilten Partner im Doppel in der Gruppe D (bis 1300 TTR-Punkte) bis ins Endspiel vorgedrungen. Das Finale ging über die volle Distanz von fünf Sätzen. Leider fiel die Entscheidung letztendlich mit 9:11 Punkten gegen Kretschi und dessen Spielpartner aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Tobias Kretschi darf sich nun Vize-Doppelkreismeister der Gruppe D nennen.