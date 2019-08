Obwohl Edwin Hahn einziger Kandidat um den Bürgermeisterposten ist, macht er Wahlkampf und lädt in diesem Zuge zu vier Bürgergesprächen ein: Die Termine sind am Sonntag, 1. September (11 Uhr) im Clubhaus MCA, am Dienstag, 3. September (19.30 Uhr) im Gasthaus Hobel in Bühler, am Dienstag, 10. September (19.30 Uhr) im Gasthaus Adler und am Mittwoch, 11. September (19.30 Uhr) im „Grünen Baum“ in Haid.