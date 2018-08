Die WM-Kundschafter zu Gast in Adelmannsfelden

Unauffällig mischt sich ein Mann im blauen Polohemd unter die Zuschauer und Fans und beobachtet dabei aufmerksam sein Umfeld. „Das ist schon beeindruckend was hier in Adelmannsfelden geleistet wird“, meint Thomas Meier anerkennend. Meier ist Schweizer und kommt aus Winterthur. Die Stadt, die eher für ihre tollen Skipisten bekannt ist, ist im nächsten Jahr Gastgeber der Faustball-WM der Männer. Vom 11. bis 17. August 2019 treffen sich Faustball-Nationen aus aller Welt in der 110000 Einwohner zählenden Stadt. Thomas Meier ist so etwas wie ein Kundschafter. „Wir schauen, was wir an guten Ideen aus Adelmannsfelden mitnehmen können“, meint Meier. 13 Vereine, die etwas mit Faustball zu tun haben oder mit der Sportart etwas anfangen können haben sich vor einem Jahr zu einem Förderverein zusammengeschlossen. Thomas Meier ist im Organisationsteam und ist dort, wie er selbst sagt, der „Bauchef“. „Unsere Faustball-WM findet in einem Fussballstadion statt. Das lässt sich wegen der zu erwartenden Zuschauerzahl von 7000 bis 10000 Menschen besser handhaben“, so der Bauchef. Trotzdem bleibt noch viel Arbeit hängen am Schweizer Organisationsteam. Das fängt an bei der Unterkunftssuche für die zahlreichen Teams und geht bis zum Kartenverkauf und reibungslosen Spielbetrieb. „Ich glaube wir können noch so einiges von den Adelmannsfeldern lernen“, ist Meier überzeugt.