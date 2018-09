Die Schule brennt: Feuerwehr meistert Hauptübung routiniert

Routiniert hat die Feuerwehr Adelmannsfelden ihre Hauptübung absolviert. Eine 600 Meter lange Wasserversorgung war in Minutenschnelle aufgebaut.

In der Grundschule Adelmannsfelden ist Feuer ausgebrochen, so die Annahme. Vier Kinder werden noch vermisst und halten sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch im Gebäude auf. „Die Grundschule ist ein lang gestrecktes Gebäude mit vielen Räumen. Bei Rauchentwicklung ist dies eine ziemliche Herausforderung für unsere Atemschutztrupps“, erklärt Feuerwehrkommandant Andreas Rieker.

Sechs Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr Adelmannsfelden haben die Einsatzkräfte bereits die erste vermisste Person gefunden. In den nächsten Minuten folgten auch die anderen Kinder. Überraschenderweise finden die Feuerwehrleute auch noch ein fünftes Kind, welches sich vor dem Rauch in einen anderen Raum geflüchtet hatte. „Sehr gut“, meint Rieker anerkennend.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt stellen die Rettungs- und Einsatzkräfte fest, dass es im Schulgebäude gleich an zwei Stellen brennt. Dicker Rauch wallt aus den Fenstern der beiden brennenden Klassenzimmer. Jetzt heißt es gleich zwei stabile Wasserversorgungen aufzubauen, was sehr gut funktioniert.

Das Fazit am Ende des Übungstages: „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Feuerwehrkameraden. Bei einem solchen Einsatz ist der Schutz der eigenen Mannschaft genauso wichtig wie das Retten selbst. Unsere Atemschutztrupps haben ihre Aufgabe hervorragend gemeistert“, so Rieker zufrieden. Besonders gut haben dem Feuerwehrkommandanten die laufenden Positionsangaben der Rettungstrupps gefallen. „Das hilft, in einer solchen Lage die Übersicht zu behalten“, meint Rieker.

Unter den zahlreichen Zuschauern waren auch Bürgermeister Edwin Hahn und Gemeinderat Karl Wohlers. „Wir können wirklich stolz und zufrieden sein, dass wir eine solch einsatzbereite Feuerwehr am Ort haben. Jahreshauptübungen sind wichtig, da sie die sichere und effektive Handhabung von Material und Ausrüstung schulen. Üben ist eben wichtig, damit es im Ernstfall klappt“, meinte Hahn.

Zu Gast war auch die Jugendfeuerwehr aus Gondelsheim bei Bruchsal. Diese legte beim Aufräumen nach der Übung mit Hand an und half tatkräftig an allen Ecken und Enden. Insgesamt waren an der Übung 18 Feuerwehrleute und zwei Feuerwehrfahrzeuge beteiligt.