Die Sammelkläranlage im Rottal wird abgerissen

Die Sammelkläranlage im Rottal ist nach der Inbetriebnahme des Pumpwerkes der Interkommunalen Abwasserbeseitigung zum 1. April 2018 stillgelegt worden. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat nun der Gemeinderat einstimmig den Auftrag zum Abbruch der Anlage an die Firma Kling aus Ellenberg zum Angebotspreis von 59 500 Euro vergeben.

Nachdem der Rückbau entgegen der ursprünglichen Planungen verändert wurde, bleibt nun der Filtratbehälter, das Rechengebäude und die befestigte Fläche stehen, dennoch kann im Zusammenhang mit den Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Dollishäusle-West noch ein positives Ökopunktergebnis erzielt werden. Auf dem Areal der rückgebauten Sammelkläranlage entsteht eine Obstbaumwiese mit 17 standorttypischen Obstbäumen (Hochstämme) alter württembergischer Obstarten.

Lorenz Eitzenhöfer von der Ostalbwasser Ost GmbH (OWO) hat dem Gremium die endgültige Vorplanung für den Neubau des Hochbehälters am Wasserturm vorgestellt. Nach Klärung des Grunderwerbes kann nun der Neubau östlich des alten Wasserturmes erfolgen. Der Neubau in Holzständerweise und zwei Edelstahlbehältern mit jeweils einem Fassungsvermögen von rund 350 Kubikmetern wird mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1,765 Millionen Euro kalkuliert. Der Gemeinderat stimmte der Vorplanung mit Stand Juli 2022 einstimmig zu. Die OWO wird beauftragt, die Entwurfsplanung zu fertigen, die Gemeindeverwaltung erhält die Freigabe für diese Entwurfsplanung dann die Zuschüsse aus dem Förderprogramm Wasserwirtschaft des Landes Baden-Württemberg 2023 zu beantragen. Bürgermeister Edwin Hahn hat in Anwesenheit von Pfarrer Achim Binder und der Leiterin des evangelischen Kindergartens, Anke Häfele, die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes 2022 vorgestellt. Derzeit wird der Kindergarten dreigruppig mit insgesamt 57 Plätzen geführt.

Durch den Zuwachs von drei ukrainischen Kindern ist der Kindergarten leicht überbelegt, die evangelische Kirchengemeinde wird deshalb eine Ausnahmegenehmigung beim Kommunalverband für Jugend und Soziales beantragen. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer Warteliste kommen wird, da die zur Verfügung stehenden 57 Kindergartenplätze nicht ausreichen könnten. Eine Änderung der bisher bewährten Gruppenformen ist jedoch nicht vorgesehen.

Der Gemeinderat nahm die Fortschreibung des Kindergartenplanes zur Kenntnis und beschloss die Erhöhung der Elternbeiträge entsprechend der Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände um 3,9 Prozent. Da in Adelmannsfelden die Elternbeiträge nicht in zwölf, sondern in elf Monatsraten erhoben werden, fällt der einzelne monatliche Beitrag höher aus. Gemeinderat Erich Kiesel beantragte im Rahmen von Energieeinsparungsmaßnahmen zu prüfen, inwieweit dies durch teilweises Abschalten der Straßenbeleuchtung bei Nacht geschehen könne. Bürgermeister Edwin Hahn sah hier drei mögliche Zeitfenster und wies darauf hin, dass man dies zurückliegend schon einmal gemacht habe. Damals sei dies jedoch aus finanziellen Gründen geschehen, sagte er.

In der Diskussion war man mehrheitlich der Ansicht, dass dies angesichts der derzeitigen Energiekrise Sinn mache und fasste den Grundsatzbeschluss, dieses Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung anzugehen. Zur sofortigen Festlegung eines Zeitfensters für eine mögliche Abschaltung wollte sich das Gremium nicht entscheiden. Vor der Sitzung vergewisserte sich der Gemeinderat über den Stand der Erschließungsarbeiten im Baugebiet Dollishäusle-West. Nach einigen Verzögerungen sollen die Bauarbeiten nun bis zum 30. September fertiggestellt sein, versichert der Planer Claus-Peter Grimm vor Ort. Bürgermeister Edwin Hahn teilte mit, dass inzwischen sechs Einzelbauplätze und vier Reihenhausbauplätze verkauft seien. Leider seien drei Interessenten abgesprungen, dies sei jedoch noch nicht beunruhigend, meinte er.

Deutlich Kritik aus dem Gremium gab es jedoch zu der Ausführung der Bauarbeiten und zur Verkehrssituation auf der Ulmenstraße. Dort sind im Einmündungsbereich zum Baugebiet immer wieder tiefere Schlaglöcher, welche die Verkehrssicherheit einschränken. Auch die Qualität der Ausführung der Randsteinarbeiten wurde von einigen Räten bemängelt.