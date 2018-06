Der Gemeinderat Adelmannsfelden hat in seiner Sitzung am Mittwoch grünes Licht für die Sanierung der Schillerstraße gegeben. Bei einer Ortsbesichtigung nahmen die Verwaltung und die Gemeinderäte auch noch den Einmündungsbereich Falkenstraße/Schillerstraße genauer unter die Lupe.

Vor der Gemeinde Adelmannsfelden stehen in den kommenden Jahren große Aufgaben. Eine der größten Maßnahmen wird die Sanierung der Schillerstraße sein. Dafür will die Gemeinde über 880000 Euro in die Hand nehmen. Dafür sollen neben der Straße auch noch die Wasserleitungen erneuert und zumindest punktuell die Kanäle in diesem Bereich ausgetauscht werden.

Neue Impulse hatte das Vorhaben durch die anstehende Fahrbahndeckenverstärkung in der Ortsdurchfahrt der K 3241 erhalten, die vom Landkreis gestemmt werden wird.

Und so wurde von der Gemeinde noch vor der Sommerpause das Ingenieurbüro Grimm mit den Planungen für die umfassende Straßensanierung beauftragt. Dabei sollte auf die Gestaltung des Einmündungsbereichs Falkenstraße/Schillerstraße ein besonderes Augenmerk gelegt werden.

Verschiedene Alternativen

Am Mittwoch hat Claus Peter Grimm vom gleichnamigen Büro aus Ellwangen den Räten gleich vier Varianten präsentiert Bei einem Ortstermin ist Grimm auf die Vor- und Nachteile aller Varianten eingegangen. Am Ende blieben zwei der Vorschläge in der engeren Wahl. Eine der Varianten sieht den kompletten Rückbau einer Querverbindung für Pkw in die Falkenstraße vor. Dafür solle an gleicher Stelle ein breiter Gehweg entstehen. Dies hätte den Vorteil, dass künftig Schüler auf dem Weg zur Schule die Kreuzung Hölderlin-, Falken- und Schillerstraße gefahrlos queren könnten. Bei der anderen Planungsvariante bliebe die Querverbindung für Pkw zuzüglich eines Gehweges zwar erhalten, was aber wiederum die Versetzung der dortigen Grüninsel mit Linde nach sich ziehen würde.

Bürgermeister Edwin Hahn legte sich bereits während der Ortsbesichtigung auf eine Variante fest. „Ich tendiere zum Rückbau der Querverbindung“, sagte Hahn. Wichtig sei ihm auch die Erhaltung der Linde an gleicher Stelle als Teil des Naturerlebnispfades in Adelmannsfelden. Dieser Meinung schlossen sich die Gemeinderäte in der anschließenden Sitzung mehrheitlich an.

Baustart erst 2017

Wenig Begeisterung fand dagegen die Ankündigung Hahns, erst 2017 mit der Sanierung der Schillerstraße beginnen zu wollen.

Die Entscheidung des Bürgermeisters hat aber einen ganz pragmatischen Grund. Neue Förderprogramme und Förderrichtlinien des Landes erlauben es der Gemeinde 2017 höhere Zuschüsse aus den Fördertöpfen zu generieren. „Und ich denke, unsere Chancen, Gelder aus diesen Fördertöpfen zu erhalten, stehen nicht schlecht. Immerhin könnte die Gemeinde, wenn alles nach Plan läuft, bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten über Zuschüsse abdecken.“