Was wäre ein spannendes Faustballturnier ohne die vielen Fans? Sie nehmen oft hunderte von Kilometer Anreise in Kauf, nur um ihre Mannschaft lautstark und mit allen Emotionen anzufeuern. Dabei steht der sportlich-faire Geist im Vordergrund. Dieser ist auch auf der Faustball-EM in Adelmannsfelden voll und ganz zu spüren. Die Fans haben Spaß und kommen gerne mit anderen Fans in Kontakt um gemeinsam ein grandioses Faustballfest zu feiern. „We are Fistball – wir sind Faustball“ lautet das Motto in Adelmannsfelden.