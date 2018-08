Von Schwäbische Zeitung

Bei dem Versuch eine Segel-Jolle mit Trailer über einen Bahnübergang zu ziehen, wurde am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr am Naturfreundehaus in Markelfingen ein 48-jähriger Mann schwer verletzt.

Der Fahrer eines Dacia zog einen für den Straßenverkehr nicht geeigneten Trailer mit einer Segel-Jolle über den Bahnübergang, obwohl der zugehörige Mast der Segel-Jolle nicht umgelegt war. Als der Mast der Jolle mit der Oberleitung kollidierte, erhielt der 48-jährige Mann, der zusammen mit zwei weiteren Personen den Trailer schob, einen ...