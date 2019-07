Zum 38. Mal hat die traditionelle Sportwoche des TSV Adelmannsfelden stattgefunden. Im vergangenen Jahr war die Sportwoche zugunsten der Faustball-EM ausgefallen.

Zum Auftakt der Sportwoche fand die 36. Auflage des Tischtennis-Dorfpokals statt. Bei den passiven Spielern siegte Heinz Görner vor Nils Prügner. Bei den Aktiven setzte sich Fabian Prügner vor Paul Bareis und Armin Hofmann durch. Im Doppel hatte das Duo Armin Hofmann und Felix Berroth die Nase vorn.

Beim 17. Beachvolleyball-Turnier pritschten und baggerten sechs Teams um den Wanderpokal. In überzeugender Manier sicherte sich das Team „Voll Ramsenstrut“ in der Besetzung Melanie Vesel, Carina Glombik, Julian Kohler und Simon Vesel den Turniersieg.

Beim 12. Hobby-Faustball-Turnier sahen die Zuschauer zwar nicht ganz das Niveau wie bei der EM im vergangenen Jahr an gleicher Stelle, trotzdem boten die acht Teams viele gute Ballwechsel. Im Finale siegte das Team des Tennis-Clubs Adelmannsfelden in der Besetzung Sebastian Feil, Fanny Wemmer, Dieter Brack, Jonas Sliatschan, Christian Maier, Manuel Wild, Julian, Bernat gegen die Neischidd Narren.

Das Elfmeter-Turnier der örtlichen Vereine und Institutionen hatte dieses Jahr seine siebte Auflage. Am Freitagabend traten die sechs Teams in zwei Gruppen vom Punkt aus gegeneinander an. Acht Teams qualifizierten sich hierbei für die Finalrunde am Sonntag. Hier zeigten die Schützen überwiegend gute Nerven und so ging es in vielen Spielen eng zu.

Letztendlich hatte das Team „Captain Maier und seine Crew“ mit Torwart Lukas Maier und den Schützen Robin Reichert, Anton Grabinger, Ben und Noah Schmid sowie Francesco Helwer die besten Nerven und holten sich den Turniersieg im Finale gegen den SK-Stammtisch.

Der Fußball-Dorfpokal war in diesem Jahr so ausgeglichen wie selten zuvor. Nach der Vorrunde hatten alle sechs Teams nach je einem Sieg und einer Niederlage drei Punkte auf der Habenseite, sodass das Torverhältnis entschied. Dadurch mussten Dorf-Mitte und der VfB Pommertsweiler die Segel streichen.

In den Halbfinals erwischte es Dorf-Nord und Dorf-Süd. Das Finale zwischen Dorf-West und dem FC Gaishardt am Sonntagnachmittag war an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende musste das Elfmeterschießen entscheiden. Und auch hier lagen zunächst die Westler vorn. Doch nachdem Florian Deininger im Tor des FCG zwei Strafstöße hielt und der letzte Schütze von Dorf-West seinen Ball über die Latte hämmerte, hieß es am Ende 5:4. Die Freude bei den Gaishardtern über den neunten Sieg beim Adelmannsfelder Dorfpokal kannte keine Grenzen mehr. Der Fairness-Pokal ging an Dorf-Mitte.