Drei Tage Faustballsport pur in Adelmannsfelden. Für die Organisatoren war das eine enorme Herausforderung und ein hohes finanzielles Risiko. Am Ende sind alle Verantwortlichen erleichtert und blicken mit Stolz auf das sportliche Großereignis zurück.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt der Vorsitzende des TSV Adelmannsfelden, Uwe Berroth, lächelnd. Die letzten Tage konnte man wenig an Gefühlsregung in Berroths Gesicht lesen. Höchste Konzentration und immer auf dem Sprung etwas Wichtiges erledigen zu müssen. So wie Berroth ging es auch allen anderen Mitgliedern im Organisationskomitee.

Stefan Jenninger zum Beispiel war für die Medienarbeit und die Betreuung der zahlreichen angereisten Medienvertreter zuständig. „Trotz aller eingetretenen Routine spürt man die Anstrengungen der letzten Tage schon etwas“, räumt Jenninger ein. Größere Probleme gab es laut ihm aber nicht.

„Es ist vollbracht und es war schön“

Hermann Bäuerle war der Chef des Organisationskomitees. Bei der Siegerehrung am Sonntag stand Bäuerle etwas abseits und beobachtete lächelnd das Geschehen rund um den großartigen Faustballsport. „Ich glaube, dass ist wohl der schönste Teil am ganzen Turnier. Ich für meinen Teil kann nur sagen: Es ist vollbracht und es war schön“, so Bäuerle.

„Unsere Frage lautete immer: kommen wir da finanziell gut raus?“, erzählt Berroth. Organisatorisch sei das Turnier schließlich ein Kraftakt gewesen, finanziell sei der Verein zudem ein hohes Risiko eingegangen. „Erst als ich Franz Kinzler, unseren Finanzminister vom Verein, bei einem unserer Treffen lächeln gesehen habe, wusste ich, es wird alles gut“, berichtet Berroth und strahlt.