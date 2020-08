Damit die Kinder eine gesunde Natur erleben

Sie sind diejenigen, die das wegsammeln, was andere achtlos wegwerfen oder illegal entsorgen: Müllpaten. Seit einigen Monaten sind sie im Kreisgebiet unterwegs und räumen auf.

Gemeinsam mit der GOA stellt unsere Redaktion einige dieser Helden des Alltags vor. Darunter auch die 39-jährige Sandra Severing aus Adelmannsfelden. Im Gespräch erklärt die Hausfrau und Mutter, warum sie sich ehrenamtlich als Müllpatin engagiert.

Müllpatin Sandra Severing. (Foto: privat)

Frau, Severing, wie haben Sie von der Kampagne erfahren?

Ich habe durch einen Artikel in der Tageszeitung davon erfahren und fand die Idee super.

Was hat Sie bewegt, sich als ehrenamtliche Müllpatin zu engagieren?

Unseren Kindern bringen wir immer bei: Wenn sich etwas ändern soll, muss man selbst damit anfangen, um die Sache in Bewegung zu bringen. Und natürlich möchten wir, dass unsere Kinder auch noch eine gesunde und schöne Natur erleben können.

Gehen Sie extra Müll sammeln oder geht das nebenbei bei einer anderen Aktivität?

Teils, teils. Meistens verbinden wir es aber mit dem Geocachen und sammeln im Wald. Hier einmal ein herzliches Dankeschön an die Cachergemeinschaft, die hilft, die Routen auch sauber zu halten. Manchmal halte ich aber auch spontan an und sammle einen Straßengraben ab. Geplant sind meistens die Kontrollen an den örtlichen Glascontainern.

War es schwierig, Müllpatin zu werden?

Nein, es war total einfach. Eine E-Mail, eine nette Tasse Tee und schon hatte ich mich eingetragen und meine Ausrüstung bekommen.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Abfallkümmerer?

Das Team ist sehr nett und die Unterstützung ist ein Traum. Sobald mir mal die Säcke ausgehen, bringt man mir auch schon neue vorbei. Wenn ich einen großen Gegenstand finde, den ich nicht selbst entsorgen kann, kümmert man sich binnen weniger Tage darum und lässt es abholen.

Gab es ein besonderes Erlebnis oder einen besonderen Fund?

Gefunden habe ich mittlerweile so ziemlich alles: Schuhe, Matratzen, durchgerostete Metallfässer, Motoröl, einen zerfallenen Wohnwagen. Andere Müllpaten habe ich bislang nur eine kennengelernt, nämlich meine Postbotin. Wir können wohl also noch ein paar mehr Müllpaten gebrauchen.

Engagieren Sie sich noch anderweitig im Umweltschutz?

Seit einem Jahr haben wir im Haushalt viel umgestellt und unseren Plastikverbrauch halbiert. Wir haben einen insektenfreundlichen Garten, in dem immer irgendetwas blüht. Außerdem haben wir Insektenhäuser und Nistkästen, die wir mit den Kindern gebaut haben. Die Tränken für die Tiere werden natürlich täglich gefüllt. Unser letztes Projekt war ein Igelhaus, dass aber leider noch nicht bezogen wurde.