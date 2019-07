Bürgermeister Edwin Hahn hat vom Staatlichen Schulamt Göppingen die Mitteilung erhalten, dass als Nachfolgerin für die in der kommenden Woche in Ruhestand gehende Rektorin Ilona Lange Christine Teichert als Nachfolgerin kommen wird. Die 1973 geborene und in Ellwangen wohnende neue Schulleiterin ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie war bereits von 2000 bis 2009 Lehrerin in Adelmannsfelden und unterrichtete in den vergangenen zehn Jahren an der Brühlschule Neuler.