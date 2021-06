Bürgermeister Hahn kritisiert Bürokratie beim Breitbandausbau

Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Aalen-Heidenheim, hat der Gemeinde Adelmannsfelden einen Besuch abgestattet. Zu Beginn informierte er sich beim Bauunternehmen Reck und der Schlosserei Renner über die aktuelle betriebliche Situation sowie die Sorgen und Nöte und Handwerker. Das Bauhandwerk, so Kiesewetter, leiste als stabilisierender Faktor einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise.

Kiesewetter informierte sich dann in einem Gespräch mit Vertretern des Gemeinderats darüber, was sich in Adelmannsfelden in den vergangenen Jahren getan hat und welche Investitionen bevorstehen. Bürgermeister Edwin Hahn ging dabei auf die Herausforderungen in der Trinkwasserversorgung, den Breitbandausbau, die Erschließung des neuen Wohngebietes Dollishäusle-West und die bevorstehende Resterschließung des Gewerbegebietes Edelstrut ein.

Hahn dankte dem Bundestagsabgeordneten für die gute Unterstützung des Breitbandausbaus im Bundesförderprogramm. Dies gelte für das Weiße-Flecken-Programm, mit dessen Unterstützung aktuell das Gewerbegebiet Edelstrut sowie die Teilorte und Wohnplätze mit schnellem Internet versorgt werden können, aber auch für das neu beschlossene Bundesprogramm zur Schließung der grauen Flecken, von dem künftig der Hauptort profitieren könne.

Hahn berichtete aber auch von einem Wermutstropfen. Die Antragstellung und die Abwicklung seien sehr kompliziert und erforderten lange Vorlaufzeiten, sagte er. Es sei wünschenswert, dass diese mit Bürokratie überfrachteten Programme vereinfacht werden könnten. Kiesewetter erwiderte, dass die Programme wegen großer wettbewerbsrechtlichen Bedenken von Seiten der EU mit hohen Auflagen belegt worden seien. Deshalb sei es nicht möglich, die Anforderungen an die Umsetzung für die Gemeinden herabzusetzen.

Aus der Mitte des Gemeinderates wurden vereinfachte Standards bei Bebauungsplänen, der Bestand der Grundschule bei niedrigeren Schülerzahlen sowie die Stärkung der Grundversorgung und des Einzelhandels auch in kleineren Gemeinden angesprochen. Kiesewetter erkundigte sich, wie es um die ärztliche Versorgung in Adelmannsfelden bestellt sei. Sie sei, so Bürgermeister Hahn, durch die Gemeinschaftspraxis Dr. Enderlein/Dr. Hiller derzeit sehr gut gewährleistet.

Zum Breitbandausbau interessierte Kiesewetter der Anschlussgrad der Grundstückseigentümer bei den bereits realisierten Glasfaserprojekten. Der ist laut Hahn sehr unterschiedlich.

Bei den ersten Ausbaubereichen im Hauptort 2018 hatte nur gut die Hälfte der Grundstückseigentümer angeschlossen, da zum damaligen Zeitpunkt noch eine Eigenbeteiligung im Raum stand, die dann aber von der Gemeinde nicht verlangt wurde. Im aktuellen Breitbandvorhaben zur Erschließung der Teilorte und Wohnplätze werde eine Anschlussquote von praktisch 100 Prozent erreicht, informierte der Bürgermeister.