Blutspenden sind in Adelmannsfelden rückläufig

Die Gemeinde Adelmannsfelden hat ihre Mehrfachblutspender gewürdigt. 13 Auszeichnungen wurden vergeben – so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr. Gleichzeitig wurde bei der Feierstunde aber gemahnt, dass die Zahl der Blutspender in Adelmannsfelden zuletzt gesunken ist.

„Heute darf ich 13 Ehrungen vornehmen und somit so viele wie schon seit Jahren nicht mehr in Adelmannsfelden“, freute sich Bürgermeister Edwin Hahn. Er dankte den Spendern für ihr lebensrettendes Engagement. Dem schloss sich auch die Vorsitzende des DRK Ellwangen, Petra Apelt, an: „Blut lässt sich immer noch nicht künstlich herstellen. Deshalb sind wir für jede freiwillige Blutspende dankbar.“

Die Freude über die große Anzahl an Ehrungen in Adelmannsfelden dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anzahl der Blutspenden in der Gemeinde zuletzt rückläufig waren. Kamen 2016 bei zwei Blutspendeterminen in Adelmannsfelden noch 309 Blutspenden zusammen, lag ihre Zahl 2017 nur noch bei 245 Spenden.

„Das sind definitiv zu wenige“, befand auch Bürgermeister Hahn. Er hoffe, dass sich dieser Trend umkehren lasse. Einen kleinen Erfolg kann die Gemeinde aber schon jetzt verbuchen. Die Zahl der Erstspenden ist von zehn im vergangenen Jahr auf aktuell 13 im laufenden Jahr gestiegen. Dieses erfreuliche Ergebnis sei aber durchaus noch weiter ausbaubar, wünschte sich Hahn.

Sie wurden geehrt:

Für zehnmalige Blutspende wurden geehrt: Martin Häfele, Michael Maier, Pia Schmidt, Dietmar Sonnleitner und Heike Wegner. 25-mal Blut gespendet haben: Udo Berroth, Anneliese Hahn, Katrin Hofmann, Angela Maier, Eva-Maria Schmid und Regina Wemmer. Für 50 Blutspenden wurden Sabine Schneider und Wolfgang Stelzer ausgezeichnet.