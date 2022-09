Das DRK führt am Montag, 19. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in der Otto-Ulmer-Halle in Adelmannsfelden durch. Es sind noch Termine frei. Blut wird dringend gebraucht – und auch Erstspender werden dringend gesucht, teilt das DRK in einem Schreiben mit.