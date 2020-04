Basteln hilft gegen Corona-Langeweile. Kinder können sich jetzt ihren eigenen Osterhasen basteln. Die Zutaten gibt es vom Verein Kaleidoskop aus Adelmannsfelden.

„In der derzeitigen Situation müssen wir viel Zeit zu Hause verbringen. Damit dies, vor allem auch für die Kinder, nicht zu langweilig wird, hatten wir die Idee, Osterhasen Bastelpackungen anzubieten“, sagt Birgit Vaas vom Verein Kaleidoskop in Adelmannsfelden.

Das Basteln mit diesem Rund-um-Sorglos-Paket ist relativ einfach. Das Päckchen beinhaltet alles, was man für den Bau eines bunten Osterhasen als Dekoration, zum Beispiel für den Esstisch, braucht.

„Wir versorgen die Kinder mit einer Styrodurplatte, Strohseide, dem Kleber und natürlich einer genauen Beschreibung mit den einzelnen Bastelschritten“, so Vaas.

Der Ablauf ist ganz einfach: Aus Styrodur wird mit der Laubsäge eine Hasenfigur mit einer Höhe von etwa 40 Zentimetern ausgesägt. Anschließend wird die Hasenfigur mit Strohseide und Kleber verziert.

„Wer übrigens keine Laubsäge mit Sägeblatt zuhause hat, kann diese gegen ein Pfand von fünf Euro auch bei uns ausleihen“, sagt Vaas.

Die Bastelpackung selbst kostet fünf Euro und kann telefonisch oder per Whatsapp bei Birgit Vaas bestellt werden. Anschließend wird ein Abholtermin ausgemacht. Die verfügbaren Stückzahlen sind erst einmal begrenzt. Wer zuerst kommt, klebt also zuerst. Außerdem werden die Osterhasen nur an Kinder aus Adelmannsfelden und naher Umgebung ausgegeben.