Bei der wohl kleinsten organisierten Faschingsveranstaltung im Ostalbkreis wird das Feiern ganz groß geschrieben: Die „Neischidd Narra“ ziehen durch die Straßen von Adelmannsfelden und stürmen zum Schluss noch das Rathaus.

2003 haben sie zum ersten Mal am Faschingsumzug in Bühlerzell teilgenommen. 2013 oder 2014, so genau weiß man es nicht mehr, sind sie das erste Mal, mit Frau, Mann und Motivwagen, quer durch Adelmannsfelden gezogen. Die „Neischidd Narra“ aus Adelmannsfelden sind schon ein verrücktes Völkchen, wenn auch eines mit mittlerweile fast 80 Mitgliedern. Rein statistisch ist somit jeder 25. Bürger der Gemeinde Mitglied bei ihnen. In den letzten Jahren zählt die Narrengruppe zu den beliebtesten Fußgruppen beim Faschingsumzug in Bühlerzell und wird von einer hochkarätigen Jury aus Bürgermeistern und anderen Honoratioren regelmäßig für ihren tollen Auftritt prämiert. „Auch in diesem Jahr haben unsere närrischen Botschafter wieder einen der vorderen Plätze belegt. Die Konkurrenz in Bühlerzell war in diesem Jahr besonders stark“, sagt Bürgermeister Edwin Hahn stolz. Er unterstützt ohne Wenn und Aber das närrische Treiben der Gruppe.

Den aufwendig hergestellten Motivwagen nach nur einem Auftritt gleich wieder zu verschrotten, das war den „Neischidd Narra“ irgendwie zu schade. Und so entstand die Idee, noch eine kleine Rundfahrt durch Adelmannsfelden dranzuhängen. Zuschauer hat die Narrengruppe, die in diesem Jahr als irische Kobolde unterwegs ist, auf ihrem Weg durchs Dorf fast keine. Hin und wieder geht ein Fenster oder eine Tür auf und neugierige Blicke folgen dem närrischen Zug. Manchmal bekommen die „Neischidd Narra“ von den Bürgern auch eine Flasche Sekt mit auf den Weg. Bei ihren Hausbesuchen werden sie von den Bewohnern bestens bewirtet. Es gibt Schmalzbrot und eine Kleinigkeit zum Essen. Beim Rathaus in Adelmannsfelden ist dann Endstation. Dort gibt es nochmal Brezeln, Krapfen – und natürlich eine Kleinigkeit zum Trinken. Zum Dank lesen die „Neischidd Narra“ ihrem Bürgermeister dann noch die Leviten. Hahn nimmt es mit Humor und freut sich am Ende über die Verleihung des Narrenordens. Ja, so schee g’mütlich ka Fasching au sei...