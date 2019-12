Am Samstag wird es in Pommertsweiler urig-gemütlich

Die Familie Oker lädt am Samstag, 14. Dezember, zum Weihnachtstraum in die alten Scheunen in der Ortsmitte von Pommertsweiler. Viele fleißige Hände haben die zum Teil noch bewirtschafteten Hallen für die Besucher in ein Weihnachtsparadies verwandelt. Das Wetter spielt dabei keine große Rolle, denn durch Scheune und Vordächer ist die Veranstaltungsfläche zum Großteil überdacht.

Um 15 Uhr beginnt der Weihnachtstraum mit der Handwerksausstellung auf den verschiedenen Etagen. Die Hüttengaudi wie auch die Glühwein-Bar präsentieren sich in rustikalem Ambiente mit unzähligen Lichtern. Spezialitäten wie beispielsweise frische Kartoffelchips aus eigenem Anbau warten auf die Besucher. Um 16 Uhr können die Kids am betreuten Kinderprogramm teilnehmen, ehe um 17 Uhr der Weihnachtsmann seinen Besuch angekündigt hat.

Um 18 Uhr findet dann das Adventsfenster mit einer schönen Geschichte statt. Im Anschluss können die kleinen Gäste beim weihnachtlichen Kinderkino ihren Spaß haben.