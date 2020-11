Adelmannsfelder Kinder bauen Fledermauskästen

In den Herbstferien haben Adelmannsfelder Kinder Fledermauskästen gebaut. Dabei haben sich die Organisatoren auf die verschärfte Corona-Situation eingestellt.

Auch in diesem Jahr hat sich der Obst- und Gartenbauverein Adelmannsfelden am Ferienprogramm der Gemeinde in den Herbstferien beteiligt. Dieses Mal bauten die Kinder Fledermauskästen. Die Fledermäuse sind vom Aussterben bedroht, da ihre natürlichen Lebensräume wie Höhlen, Dachböden und alte Bäume zerstört werden und ihr Futterangebot wie Insekten zurückgeht.

Aufgrund der sich verschärfenden Corona-Situation wurde das Ferienprogramm von der Schulküche in die Scheune der Familie Lutz verlegt. Sie stellten nicht nur die Scheune zur Verfügung, sondern stellten auch noch die Arbeitstische vorher auf.

Ernst Riek und Walter Sturm aus der Haid hatten die Holzteile für die Kästen vorab passend zugesägt. Unter Anleitung der Verantwortlichen der Jugendabteilung und einigen Vätern haben die Kinder diese Teile dann beim Ferienprogramm am Samstagvormittag geschliffen, gebohrt und zusammengeschraubt. Zum Schluss wurde das Dach mit Dachpappe abgedeckt und die Kinder bemalten ihre Kästen noch mit Fledermäusen.

Nach getaner Arbeit erhielten die Kinder Brezeln, Äpfel und eine Tüte mit, von Margret Kogel gebackenen, Plätzchen in Form von Fledermäusen zum Mitnehmen. Voller Stolz nahmen sie dies und ihren Fledermauskasten mit nach Hause. Für die Kinder war es ein toller Vormittag.

Nun sollen die Fledermauskästen noch an einem geeigneten Platz aufgehängt werden. Bei der Auswahl des Aufhängeplatzes sind einige Punkte zu beachten, darauf weist der Obst- und Gartenbauverein hin: Das Quartier sollte nicht dauerhaft der prallen Sonne ausgesetzt sein, die Fledermäuse müssen den Kasten frei anfliegen können, es dürfen keine Äste oder ähnliches vor das Anflugbrett ragen, und der Kasten sollte in mindestens vier Metern Höhe angebracht werden.

Bis Fledermäuse neue Kästen annehmen, kann es einige Zeit dauern. Entdeckt eine Fledermaus jedoch das Quartier für sich, ist sie sehr ortstreu und besetzt es in der Regel dauerhaft. Der Obst- und Gartenbauverein bedankt sich ganz herzlich bei Regula Sturm, Martina Hofmann, Sabine Schneider, Shirin Lenz und Margret Kogel, die das Ferienprogramm organisiert und durchgeführt haben. Außerdem bedankt er sich bei der Familie Lutz für die Bereitstellung und Vorbereitung der Scheune, bei Ernst Riek und Walter Sturm für das Zusägen der Bausätze und bei Firma Holzbau Riek aus Adelmannsfelden-Haid für die Benutzung der Halle sowie bei allen weiteren Helfern.