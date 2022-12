In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Edwin Hahn in einer persönlichen Erklärung dem Gremium mitgeteilt, , dass er im Juni 2023 mit Erreichen des 63. Lebensjahres in den Ruhestand gehen wird. Dies sei seine 28. und somit letzte Haushaltssitzung, sagte er. Hahn wurde 1995 zum ersten Mal zum Bürgermeister von Adelmannsfelden gewählt, im Mai 2019 trat er seine vierte Amtsperiode an.