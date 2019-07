Adelmannsfeldener Sportwoche nähert sich ihrem Höhepunkt

Seit dem vergangenen Sonntag dreht sich in Adelmannsfelden wieder alles um den Sport. Der TSV Adelmannsfelden veranstaltet bereits zum 38. Mal seine traditionelle Sportwoche. Den Auftakt bildete der 36. Tischtennis-Dorfpokal. Seit Dienstag treten beim Fußball-Dorfpokal die Teams der vier Adelmannsfelder Ortsteile sowie der FC Gaishardt und der VfB Pommerstweiler gegeneinander an. Am heutigen Freitag findet ab 17 Uhr die Leichtathletik statt. Es folgt um 19 Uhr die Vorrunde des Elfmeterturniers der Adelmannsfelder Vereine und Institutionen. Um 20.45 Uhr wird das erste Halbfinalspiel des Fußball-Dorfpokals angepfiffen.

Der morgige Samstag startet um 11.30 Uhr mit der 17. Auflage des Beachvolleyball-Turniers. Im Anschluss treten ab 16 Uhr die Mannschaften beim 12. Adelmannsfelder Hobby-Faustball-Turnier gegeneinander an. Für beide Veranstaltungen sind noch Anmeldungen möglich. Um 21 Uhr steht das zweite Halbfinale im Fußball an. Anschließend läuft Unterhaltungsmusik mit Rudi am Lagerfeuer vor dem Zelt.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Zunächst findet ab 13 Uhr die Finalrunde des Elfmeter-Turniers statt. Nach dem anschließenden Einlagespiel der F-Jugend und Bambinis des TSV steht um 16 Uhr das Endspiel um den Fußball-Dorfpokal an. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Der TSV Adelmannsfelden lädt die Bevölkerung herzlich zum Mitmachen und Zuschauen ein.