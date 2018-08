Adelmannsfelden weiht Reinhold-Mayer-Platz ein

Zu Ehren des 2013 verstorbenen Gemeinderats, stellvertretenden Bürgermeister und Kreisrats Reinhold Mayer hat die Gemeinde Adelmannsfelden einen Platz nach ihm benannt. Die Außen- und Aufenthaltsfläche hinter dem Bürgersaal der Otto-Ulmer-Halle heißt künftig Reinhold-Mayer-Platz.

Mit dieser Geste drückt die Gemeinde ihren Dank und Anerkennung für einen Mitbürger aus, der sehr viel für die Gemeinde und das Gemeinwohl aller getan hat. Reinhold Mayer war nicht nur sehr engagiert in der Kommunalpolitik unterwegs, sondern hat sich auch in vielen anderen Ehrenämtern einen Namen gemacht. Er war im Berufsleben Mathematik- und Erdkundelehrer am Ellwanger Peutinger-Gymnasium. Und er war Adelmannsfelder durch und durch, Fußballschiedsrichter, Vereinsmensch, Mediator und vor allem Vertrauensperson. „Reinhold Mayer haben alle vertraut. Wenn es etwas zu regeln gab, stand Mayer zur Verfügung. Dabei konnte er auch ganz deutlich seine Position klarmachen“, sagt der Gemeinderat und heutige stellvertretende Bürgermeister, Karl Wohlers.

Bürgermeister Edwin Hahn betonte in seiner Ansprache die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mayer. „Geradlinig und ehrlich, Mayer war ein Multifunktionär“, charakterisierte Hahn den vor fünf Jahren verstorbenen Bürger Adelmannsfeldens.

Mayer hat sich in vielen Dingen um das Wohl und Ansehen der Gemeinde Adelmannsfelden verdient gemacht. So gehen zum Beispiel der Neubau des Kindergartens und der Bau des zweiten Sportplatzes des TSV Adelmannsfelden vor 30 Jahren, deren Vorsitzender Mayer 13 Jahre lang war, auf ihn zurück. Für die Einweihung des neuen Reinhold-Mayer-Platzes auf dem Sportgelände des TSV Adelmannsfelden wurden die Turniertage der Faustball-Europameisterschaft zum feierlichen Anlass genommen.