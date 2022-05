Adelmannsfelden, Stödtlen und Kirchheim profitieren

Gute Nachrichten haben dieser Tage die Gemeinden Adelmannsfelden, Stödtlen und Kirchheim am Ries erhalten. Alle drei Kommunen profitieren durch ein Förderprogramm des Bundes, bei dem die Gemeinden in die Erschließung von unterversorgten Adressen beim Breitbandausbau investieren. Insgesamt werden knapp 30 Kilometer neues Glasfaserkabel verbaut. Die zukünftige Versorgung in den neuen Gebieten beträgt mindestens ein Gigabit pro Sekunde. Darüber informiert die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier.

In Adelmannsfelden werden insgesamt 160 529 Euro investiert. Der Bund trägt davon 96 317 Euro und das Land Baden-Württemberg 48 158 Euro, so dass die Gemeinde den Breitbandausbau mit 16 054 Euro Eigenanteil angehen kann.

Mit einer Gesamtinvestition von 312 923 Euro profitiert Kirchheim am Ries. Der Bund schießt 187 753 Euro zu, das Land 93 8760 Euro und die Gemeinde 31 294 Euro.

Ein noch größerer Betrag steht für Stödtlen fest. Dort gehen 957 526 Euro in die Glasfaserinfrastruktur. Die Förderung durch den Bund beträgt 478 762 Euro, 383 010 Euro kommen vom Land und 95 754 Euro wird die Gemeinde selbst beitragen.

„Viele Kommunen haben diese wichtige Zukunftsinfrastruktur im Blick. Ihre Bedeutung ist zentral für den Wohlstand in unserer Region. Der neuen Regierung ist wichtig, dass die Fördertöpfe für den Breitbandausbau weiter offen stehen. Es ist schön, dass das Programm gut genutzt wird, auch wenn es vor Ort einige Herausforderungen für die örtlichen Verwaltungen gibt“, so Breymaier.