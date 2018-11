Adelmannsfelden bekommt eine Seebühne. Der Gemeinderat hat für das Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag grünes Licht gegeben. Die Idee zu diesem ambitionierten Projekt stammt von der Feuerwehr, die im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern wird und in diesem Zuge die Errichtung einer provisorischen Seeterrasse auf dem Dorfweiher geplant hatte.

Adelmannsfelden bekommt seine Seebühne. Am Donnerstag wurde der Vorschlag der Verwaltung in einen Beschluss des Gemeinderats gegossen. Dem Vorschlag vorausgegangen waren die Überlegungen der Freiwilligen Feuerwehr Adelmannsfelden, anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums im nächsten Jahr, eine provisorische Seeterrasse auf dem Dorfweiher zu errichten. Dort sollten dann verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten stattfinden. „Es hat sich aber schnell gezeigt, dass dieses Provisorium, das ja nur drei Tage stehen sollte, sehr hohe Kosten verursacht hätte. Die hätten in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen gestanden“, erklärte Bürgermeister Edwin Hahn in der Sitztung.

Die Idee der Freiwilligen Feuerwehr sei allerdings ein Denkanstoß für die Verwaltung gewesen, einmal generell über „eine Aufwertung“ des Dorfmittelpunkts von Adelmannsfelden nachzudenken. „Seit der umfassenden Neugestaltung des Dorfweihers im Jahre 1979, hat sich am Zustand und Anblick des Sees kaum etwas verändert. Es ist an der Zeit, unserem Dorfweiher jetzt eine kleine Frischzellenkur zu verpassen“, befand Hahn. Eine dauerhaft angelegte Seebühne oder Seeterrasse könnte zu verschiedenen Zwecken von allen örtlichen Vereinen und Institutionen genutzt werden, etwa für Platzkonzerte, Theateraufführungen oder Gottesdienste im Freien. Und auch außerhalb von Veranstaltungen ließe sich die Seebühne hervorragend als Ruheinsel von den Bürgern nutzen.

100 Quadrameter Bühne für 55 000 Euro

Ersten Schätzungen nach würde die rund 100 Quadratmeter große Seebühne auf dem Dorfweiher an die 55 000 Euro kosten. „Diese Fläche wäre ausreichend, um zum Beispiel eine normale Musikkapelle aufzunehmen“, sagte Hahn. Positiv werteten Hahn und der Gemeinderat auch die Möglichkeit Zuschussmittel für dieses Projekt bekommen zu können. Seit 2014 ist Adelmannsfelden Mitglied der EU-Leader-Kulisse Jagstregion, deren Ziel es ist unter anderem Projekte im Bereich der Naherholung, Tourismus, Freizeit, Kunst- und Kultur zu fördern. „Adelmannsfelden hat dahingehend noch nie einen entsprechenden Zuschussantrag gestellt“, so Hahn. Möglich wäre eine Förderung von rund 50 Prozent der Kosten. „Das Vorhaben könnte somit mit einer überschaubaren Summe an Eigenmitteln realisiert werden“, so Hahn. Dies sah der Gemeinderat auch so und beauftragte die Verwaltung einen entsprechenden Zuschussantrag auf EU-Fördermittel zu stellen.