Fulminanter Abschluss: Sängerbund Eintracht Adelmannsfelden, Young Voices, Chor der Neuapostolischen Gemeinde, Comedia Vocale, ein Projekt-Männerchor aus allen Chören, Posaunenchor und Musikverein sind die Protagonisten des Konzerts gewesen, mit dem sich die Gemeinde von ihrem Jubiläumsjahr verabschiedet hat. Mit dem hochklassigen und abwechslungsreichen Programm setzten es die Musiker ein letztes Ausrufezeichen.

Schon in der Oberamtsbeschreibung Aalen 1854 wurde Adelmannsfelden als Gemeinde mit besonders musikalischen und tanzlustigen Einwohnern beschrieben. 1855 spielten Adelmannsfelder Musiker beim Einzug von Jérmòme Bonaparte, dem jüngsten Napoleons, in Ellwangen auf – Musik hat also eine lange Tradition in Adelmannsfelden, wie bei Moderatoren Karl Wohlers und Stefan Zieker verrieten.

Musikalisch spannte sich der Bogen von geistlich geprägten Liedern über klassische Blasmusik bis zu swingenden a-cappella-Liedern. Den Anfang machte der Sängerbund mit einer modernen Auswahl. Selbstbewusst wurde der Text von Reinhard Meys „Welch ein Geschenk ist ein Lied“ auf Adelmannsfelden umgedichtet. Mit dem „Ohrwurm“ ging es gemeinsam mit den Young Voices beschwingt weiter. Mit deren Pop-Potpourri „3cordsong“ aus 44 Liedern der Auftritt der beiden Chöre.

Ausnahmslos Stücke zeitgenössischer Komponisten hatte der Posaunenchor im Programm. Neben „Pop Fanfare“ und „Amen“ begeisterten die Blechbläser vor allem bei „Postludio“. Getragener gestaltete der Chor der Neuapostolischen Kirche seinen Beitrag. Hervorzuheben wäre hier der Auftritt von Jule und Henrike Plew, die sich als Duett mit „Lord Have a Mercy on my Life“ in die Herzen der Zuhörer sangen.

Musikverein präsentiert sich mit großer Klangfülle

Der Musikverein gab sich konzertant und hochklassig. Druckvoll und mit großer Klangfülle begeisterten die Musiker vor allem beim dramatischen „The Saint and the City“ und dem konzertanten „Libertango“.

Den Schlusspunkt setzten die Entertainer von Comedian Vocale, die einmal mehr mit ihrer Mischung aus Comedy, ausgefeilter Gesangstechnik und außergewöhnlichen Stimmen begeisterten. Erst nach einer Zugabe durften die Sänger die Bühne wieder verlassen.

Ehe der Abend mit der Premiere des Adelmannsfelder Projekt-Männerchores und dem Heimatlied „An Rot, Kocher, Bühler, Jagst“ ausklang, bedankte sich Bürgermeister Edwin Hahn bei allen Helfern, die zum Gelingen dieses beispiellosen Jubiläumsjahres beitrugen. In einem kurzen Rückblick erinnerte er nochmals an die zahlreichen Höhepunkte wie den Neujahrsempfang, die Präsentation des Heimatbuches, das Festwochenende, den Naturparkmarkt, die Faustball-Europameisterschaft und die viele ehrenamtliche Arbeit, ohne die die Gemeinde solch ein Jahr nicht realisieren könnte. Diese Reihe würde durch das Abschlusskonzert als passendes und würdiges musikalische Geburtstagsgeschenk komplettiert.