Zwei neue Standesbeamte im Rathaus Abtsgmünd

Die beiden Rathausmitarbeiter Madeleine Stütz und Henrik Segan sind in der jüngsten Sitzung des Abtsgmünder Gemeinderats jeweils einstimmig zu Standesbeamten bestellt worden. Abtsgmünd ist unter anderem durch seine stimmungsvollen Locations, darunter das Schloss und der Heckengarten in Hohenstadt, das Schloss Untergröningen oder den Hammerschmiedesee in der ganzen Region für standesamtliche Trauungen bekannt. In der Kochertalgemeinde wird überdurchschnittlich viel geheiratet und deshalb sind auch mehrere Standesbeamte notwendig.

Madeleine Stütz ist seit April 2014 im Einwohnermeldeamt des Rathauses Abtsgmünd tätig und ist seit Beginn dieses Jahres die Urlaubs- und Krankheitsvertretung für das Ordnungs- und Standesamt. Als qualifizierte Verwaltungsfachangestellte war zur Bestellung als vollwertige Standesbeamtin nur noch eine Teilnahme an einem zweiwöchigen Einführungsseminar erforderlich, das sie erfolgreich bestand.

Hauptamtsleiter Henrik Segan wurde zum Eheschließungsstandesbeamten bestellt, was nach dem Personenstandsgesetz ohne eine Schulung möglich ist. Als solcher darf er nun Eheschließungen und die Beurkundungen von Namenserklärungen der Ehepartner sowie die Erstausstellung von Eheurkunden sowie die Ausstellung von Bescheinigungen, die mit der Eheschließung in Zusammenhang stehen, vornehmen.