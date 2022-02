Zwei neue Mitarbeiter im Abtsgmünder Rathaus

Gleich zwei neue Gesichter sind ab sofort im Team des Abtsgmünder Rathauses. Bürgermeister Armin Kiemel begrüßte Elisa Rall und Jonas Baumgärtner recht herzlich als neue Mitarbeiter bei der Gemeinde Abtsgmünd und wünschte ihnen im Namen der gesamten Belegschaft einen guten Start und viel Freude an der neuen Tätigkeit.

Elisa Rall übernahm zum Jahresende 2021 die Stelle der Kassenverwalterin in der Finanzabteilung. Zuvor war die gelernte Fachangestellte für Bürokommunikation in verschiedenen Bereichen bei der Stadtverwaltung Ellwangen und zuletzt als stellvertretende Kassenverwalterin bei der Gemeinde Hüttlingen tätig. Ihre Vorgängerin Anja Winter verabschiedete sich in die Elternzeit.

Zum 1. Februar startete Jonas Baumgärtner als neuer Steueramtsleiter bei der Gemeinde Abtsgmünd. Nach seinem Studium an der Hochschule Kehl, das er mit dem Bachelor of Arts - Public Management abschloss, war er in der Stadtkämmerei der Stadt Aalen tätig, bevor er nun nach Abtsgmünd wechselte. Auch seine Vorgängerin Daniela Hasenfuß befindet sich derzeit in Elternzeit.