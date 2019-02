Zwei Einbruchsversuche: War es derselbe Täter?

Ein Einbrecher hat am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr gewaltsam versucht, über die Hauseingangstüre in ein Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße einzubrechen. Das berichtet die Polizei. Der Einbruchsversuch schlug jedoch fehl.

Wie die Polizei vermutet, versuchte derselbe Täter am Montagabend gegen 22 Uhr ein weiteres Mal in das Gebäude einzudringen – scheiterte aber erneut. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/524 0 entgegen.