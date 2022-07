Finale von „Nahtour erleben“: Zum Abschluss gibt es den „Kochertalblick“

An diesem Wochenende wird die finale Wanderung von „Nahtour erleben“ stattfinden. Die dafür ausgesuchte Wanderroute stammt von der Ortsgruppe Abtsgmünd des Schwäbischen Albvereins und ist vergleichsweise kurz – die jüngste Wanderung in Bopfingen brachte es auf stolze 18 Kilometer. Ursprünglich war die Wanderung mit dem charmanten Namen „Kochertalblick“ auf 8,7 Kilometer anberaumt, doch Ortsgruppen-Vorstand Eddi Streicher und sein Team haben diese Wanderung um „eine kleine Schleife“ ergänzt, nun fasst sie knapp zwölf Kilometer. „Ursprünglich sollten wir ja beginnen, uns dann langsam steigern, sind nun aber aus organisatorischen Gründen ans Ende gerückt, deswegen nun diese Ergänzung“, so Streicher grinsend. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der Parkplatz der Kochertalmetropole Abtsgmünd, dort stehen genügend Parkplätze für die Wanderfreunde zur Verfügung.

Die Wanderfreunde sind im Training

Die rund 60 Teilnehmer sind aber nach bereits vier Wanderungen im Training und werden wenig Mühe haben mit dem fünften Teil in Abtsgmünd. Über die Kocherbrücke geht es hinunter ins Krummbachtal und über den Bach und danach abwärts bis zur B19. „Während der Wanderung können die Teilnehmer sich an der schönen Landschaft erfreuen, wie es der Name schon sagt“, erklärt Streicher. Die Schleife in etwa in der Mitte der Wanderung und führt über Fachsenfeld bis hin zum dortigen Reitstall. Dort wird eine Verpflegungsstation der „Aalener Nachrichten/Ipf und Jagst-Zeitung“ und der AOK aufgebaut sein. Jens Manz, Eventmanager der AOK sowie Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der beiden Zeitungen, werden ebenfalls bei diesem letzten Teil mitlaufen.

Blick auf die Tornadoschäden

Ein besonderes Highlight hat schließlich noch die Natur höchstselbst parat: Die Wanderführer, Streicher selbst übernimmt die Tour mit seinem Kollegen Georg Andritzke, führen die Gruppe an den Waldbereichen vorbei, an denen vor einigen Wochen noch ein Tornado gewütet hatte. „Das ist schon spektakulär, so etwas zu sehen“, blickt Streicher voraus.

Gemeinschaftsaktion der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ und Partnern

Dieses Wanderprojekt ist eine Gemeinschaftsaktion der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit seinen Partnern AOK, Kreissparkasse Ostalb, OstalbMobil, EnBW/ODR, Intersport Schoell sowie allen voran den Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins aus Hüttlingen, Waldhausen, Lauchheim, Bopfingen und Abtsgmünd. Keine Wanderung ohne anschließende Hocketse, so wird es auch in Abtsgmünd sein. Am schönen Wanderheim sind die letzten Vorbereitungen getroffen, die Sonnenschirme für ausreichend Schatten bereits von den Brauereien abgeholt worden.

Zweitgrößte Ortsgruppe im Nordostalb-Gau

„Dort werden wir Gegrilltes anbieten, solange der Vorrat reicht“, sagt Streicher. Insgesamt sei die Ortsgruppe sehr gut aufgestellt. „Wir haben uns prächtig entwickelt, haben unter unseren rund 480 Mitgliedern vor allem viele junge Familien und glauben, dass es auch ein wenig an unserem schönen Wanderheim liegt“, so Streicher. Dort arbeiten zwischen 30 und 35 Ehrenamtliche, die das Heim an drei Tagen in der Woche bewirten. Jetzt freuen sich die Verantwortlichen aber erst einmal auf diese Veranstaltung. Streicher: „Wir werden dafür sorgen, dass alle einen unvergesslichen Nachmittag haben werden.“