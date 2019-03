Zu wenig Geld für die Straßen

Formal stellt die Gemeinde in diesem Jahr rund 697 000 Euro als Haushaltsmitte für die Straßeninstandsetzung zur Verfügung. Das ist Thema im Technischen Ausschuss des Abtsgmünder Gemeinderats gewesen.

Nach Abzug der Bereitstellungen für die Bauhofarbeiten in Höhe von 427 000 Euro verbleiben jedoch nur noch 270 000 Euro, um die 71 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen und die 137 Kilometer Ortsstraßen notdürftig zu sanieren.

Rund 44 000 Euro fließen in die Sanierung von Teilabschnitten der Gemeindeverbindungsstraßen Untergröningen-Billingshalden, Zeis-Börrat und Hinterbüchelberg-Weg-stetten. Für wieder hinausgeschobene Vorhaben wären weitere 128 000 Euro notwendig gewesen.

Für die Ortstraßen stehen nur 115 000 Euro zur Verfügung. Mit rund 53 000 Euro geht davon der höchste Betrag in die Sanierung der Strecke Untergröningen-Burren, mit dem Rest werden die Abgrenzungen der Parkplätze an der Kochertalmetropole, die Bergstraße in Abtsgmünd und die Verfugung des Porphyrbelags am Rathausplatz finanziert. Der Wartungsstau für die Ortsstraßen liegt bei einem Volumen von rund 348 000 Euro.

Für die Feldwege stehen nur noch 5100 Euro an freien Mitteln zur Verfügung. Diese fließen in notwendige Instandsetzungsarbeiten am Kocher-Jagst-Radweg zwischen Bauhof und der Brücke bei Hangendenbuch.

Die Ausschussmitglieder empfehlen einstimmig dem Gemeinderat, die Sanierung der Gehwege entlang der östlichen Hauptstraße für rund 155 480 Euro an die Firma Grünanalgen Schwarz in Aalen zu vergeben. Das Submissionsergebnis liegt rund 13 Prozent unter der Kostenberechnung. Die Sanierung sei ein wichtiger Schritt in Richtung barrierefreies Abtsgmünd 2033, betonte Bürgermeister Armin Kiemel. Der in den 90er-Jahren verbaute optisch ansprechende und teure Porphyrbelag ist derzeit relativ uneben und hat einen sehr hohen Fugenanteil. Er weist einige Stolperstellen auf und ist für Rollstühle, Kinderwägen und Rolatoren nicht ideal zu befahren. Insgesamt müssen rund 820 Quadratmeter Pflaster- und Asphaltfläche saniert werden.

Der Ortsvorsteher von Pommertsweiler, Egon Ocker, bemängelte , dass die vor etwa einem Jahr im Dünnschichtverfahren sanierte Ringstraße und die Hofwiesenstraße schon wieder Risse ausweisen würden.