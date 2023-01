Zirkus verschönert den Jahresabschluss

Abtsgmünd-Untergröningen (an) - Die Feier zum Jahresabschluss an der Sonnenschule hat diesmal das Projekt „Zirkus“ gestaltet. Eine Woche lang trainierten die Schüler und Schülerinnen mit der Zirkuspädagogin Sarah Löffel Kunststücke ein. Endlich war es soweit. Die Turnhalle wurde in eine Zirkusarena verwandelt. Die Schüler hatten zauberhafte Kostüme an und dann hieß es „Manege frei“.

Die Artisten jonglierten mit Bändern, Reifen und Bällen. Auf riesengroßen Kugeln wurde gelaufen, mit dem Seil gehüpft und noch viele andere Kunststücke gezeigt. Akteure vollführten auf dem Hochseil Standwaagen, Drehungen und warfen sich gegenseitig Reifen zu. Märchenhafte Engel liefen auf Stelzen durch die Manege. Am Trapez wurde spektakuläre Akrobatik gezeigt. Den Schluss krönte ein zauberhafter Schneeschauer. Mit begeistertem Applaus wurden die Künstler vom Publikum verabschiedet. Anschließend bewirtete der Elternbeirat mit vielen Helfern in der Schule.

Dank ging abschließend an Zirkuspädagogin Sarah Löffel sowie an die vielen Helfer während der Projektwoche am Vormittag, beim Aufbau und bei der Bewirtung. Ein besonderer Dank galt den Sponsoren: dem Förderverein der Sonnenschule Untergröningen sowie unserem Elternbeirat. Nur durch ihre finanzielle Unterstützung konnte dieses Zirkusprojekt stattfinden.