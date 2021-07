Zeltlager Zimmerbergmühle: Flaggen-Überfälle und Besucher-Sonntag müssen ausfallen

Am Freitag ist der erste Abschnitt im Zeltlager Zimmerbergmühle gestartet. Die Betreuer-Teams des Kreisjugendrings möchten in allen drei Abschnitten trotz der Einhaltung von Hygienemaßnahmen für Kinder eine unvergessliche Zeit ermöglichen.

Das bekannte Zeltlager werde sich so weit wie möglich an den traditionellen Vorlagen orientieren und für Spiel, Spaß, Action und Abenteuer sorgen, darüber hat der Kreisjugendring informiert.

Für die einzelnen Zeltlager-Abschnitte in der Zimmerbergmühle wurden jeweils eigene Hygienekonzepte erstellt und mit erheblichem Aufwand dafür gesorgt, dass entsprechende Hygiene- und Testmaßnahmen vor Ort umsetzbar sind.

Quarantänegemeinschaft zwischen Kindern und Betreuern

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde auch ein Konzept erstellt, falls es trotz aller Vorsichtmaßnahmen zu einem Infektionsereignis kommen sollte. Eine wichtige Vorsichtsmaßnahme ist dabei, dass die Kinder mit ihren Betreuern für die Zeit der Freizeit in einer Art Quarantänegemeinschaft verbringen und alle Kontakte zur Außenwelt so weit wie möglich eingeschränkt bleiben.

Leider finde auch in diesem Jahr der sehr beliebte Elternbesuchs-Sonntag im ersten Zeltlagerabschnitt nicht statt. Unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln fällt auch eine weitere Tradition aus: die sogenannten Flaggen-Überfälle.

„Überfälle“ werden angezeigt

Während des Zeltlagers dürfen keine solchen Überfälle auf dem Gelände stattfinden. Das Hygienekonzept sieht vor, dass alle Besuche von außen während des Zeltlagers aufs Nötigste zu reduzieren sind. Damit sollen unnötige Infektionsgefahren von außerhalb vermieden werden.

Zur Vorsicht wird die Lagerfahne deshalb dieses Jahr auch nachts nicht am Mast hängen. Der Kreisjugendring bittet darum, diese Regel ernst zu nehmen und zum Schutz der Kinder geplante Aktionen für das nächste Jahr aufzuheben. Trotzdem stattfindende „Überfälle“ oder andere unerlaubte Besuche werden dieses Jahr strikt als Hausfriedensbruch zur Anzeige gebracht.