Zeltlager des Kreisjugendrings fällt Corona zum Opfer

Mehr als fünfzig ehrenamtliche Mitarbeiter des Kreisjugendring Ostalb hatten sich in diesem Frühsommer nicht von den Corona-Meldungen abschrecken lassen. Sie haben alles in ihrer Macht stehende unternommen, um die Zeltlager in der Zimmerbergmühle durchführen zu können.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde dazu ein eigenes Hygienekonzept erstellt. Es wurden neue Regeln für das Bringen und Abholen durch die Eltern aufgestellt. Besuche von außerhalb wurden strikt untersagt. Die Teilnehmerzahlen wurden drastisch verringert und alle Mitarbeiter intensiv auf die anstehenden Hygieneanforderungen vorbereitet.

Im ersten Durchgang zu Beginn der Ferien ging das Konzept auch in perfekter Form auf. 71 Kinder und 28 ehrenamtlichen Mitarbeiter erlebten bei grandiosem Sommerwetter abwechslungsreiche zwei Wochen im Bühlertal.

Auch der zweite Durchgang begann entsprechend mit 50 Kinder und 26 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Auch diesmal schien das Konzept zu passen und auch diesmal waren alle bei ansprechendem Wetter guter Dinge, zwei tolle Wochen erleben zu können. Doch dann schlug Corona nach einigen Tagen gnadenlos zu. Eine der Küchenmitarbeiterinnen – ohne direkten Kontakt zu den Kindern – musste ins Krankenhaus und wurde dort positiv getestet.

Um einen großen Ausbruch zu verhindern, wurde sofort das Gesundheitsamt hinzugezogen und schweren Herzens der sofortige Abbruch des Zeltlagers vollzogen. Tränenreiche Abschiede der Kinder und verständnisvolle Eltern begleiteten diesen schweren Schritt, den der Kreisjugendring nun erstmals nach mehr als siebzig Jahren Zeltlager gehen musste.

Das Gesundheitsamt organisierte in der Folge für alle Mitarbeiter die Testung und alle waren erleichtert, dass dabei nur negative Ergebnisse herauskamen. Bis auf einige wenige, die in unmittelbarem Kontakt zu der Erkrankten stand, blieben so auch alle anderen von weiteren Quarantänemaßnahmen verschont.

Nach diesem einschneidenden Vorgang konnte sich niemand beim Kreisjugendring vorstellen, nur ein paar Tage nach dem vorzeitigen Abbruch an gleicher Stelle mit einer neuen Maßnahme von vorne zu beginnen. Da generell mittlerweile die Infektionszahlen wieder steigen, erschien das Risiko nach dem Eintreten des Positivfalles einfach zu hoch.

Und obwohl das Programm, Verpflegung und Hygienekonzept bereits fix und fertig war und sich alle ehrenamtlichen Helfer bereits auf den Beginn freuten, wurde so auch konsequenter Weise die dritte Ferienmaßnahme, die sogenannte Teensweek, kurzfristig abgesagt.

Alle Eltern wurden sofort darüber verständigt und auch hier stieß der Kreisjugendring zumeist auf großes Verständnis.

