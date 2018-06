Zehn Jahre Partnerschaft mit Castell Bolognese

Abtsgmünd feiert vom 11. bis 14. Mai mit rund 70 italienischen Gästen aus Castell Bolognese mit einem großen Programm den zehnjährigen Geburtstag einer fruchtbaren Partnerschaft. Bereits im Vorjahr haben über 150 Abtsgmünder in Castell Bolognese erfahren dürfen, dass die gemeinsame Partnerschaft nicht nur auf dem Papier besteht.

Ein Garant dafür sind die beiden Partnerschaftsvereine. Der Vertrag zwischen der Stadt Castell Bolognese und Abtsgmünd ist am 12. November 2006 vom damaligen Bürgermeister Georg Ruf und seinem italienischen Amtskollegen Silvano Morini unterzeichnet worden. Die Gegenzeichnung erfolgte am 12. Mai 2007 in Abtsgmünd. Seitdem gibt es im jährlichen Wechsel einen offiziellen Besuch, unberührt sind davon die inzwischen zusätzlich geknüpften regelmäßigen Kontakte zwischen Vereinen sowie die zahlreichen privaten Besuche.

Es sei von Beginn an das Ziel dieser Partnerschaft gewesen, dass es eine Partnerschaft der Bürger sei und nicht nur eine formale kommunale Angelegenheit, sagt Bürgermeister Armin Kiemel. Er, Hauptamtsleiterin Jana Hirth und der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Armin Friedrich, haben nun das Jubiläumsprogramm vorgestellt.

Fast alle italienischen Gäste könne man privat unterbringen, was belege, dass inzwischen sehr viele private Freundschaften geschlossen worden seien, hob Armin Friedrich hervor.

Nach der Ankunft am Donnertag, 11. Mai, um 17 Uhr findet ein Empfang in der Kochertalmetropole statt. Dort erfolgt die Begrüßung durch die Bürgermeister Armin Kiemel sowie Daniele Meluzzi aus Castel Bolognese. Um 19.30 Uhr ist ein gemeinsamer Abend im Schützenhaus Laubach. Der Freitag beginnt mit einem Besuchsprogramm für die italienischen Gäste, Höhepunkt wird der italienische Abend, die „Festa Romagnolo“ in der Kochertalmetropole sein. Dort werden die Besucher des Festes von den italienischen Köchinnen mit Cappelletti mit Ragout, rotem Sangiovese und weißem Pignoletto verwöhnt.

Festakt am Sonntag

Am Samstagabend verwöhnen die Abtsgmünder ab 19.30 Uhr mit einem deutschen Festabend die Gäste. Aus dem von beiden Partnerschaftsvereinen herausgegebenen Kochbuch wird das Sauerbratenrezept zur Geltung kommen. Die Programmgestaltung obliegt den Abtsgmünder Vereinen. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein deutsch-italienischer Gottesdienst mit Pfarrer Michael Windisch in der Pfarrkirche Sankt Michael statt, der vom „Michaelschor/per tutti“ umrahmt wird.

Der offizielle Festakt findet um 11.30 Uhr im Rathaus statt. Den Ausklang der Festtage gestalten die vier örtlichen Musikvereine aus Abtsgmünd, Hohenstadt, Pommertsweiler und Untergröningen mit einem Sternmarsch am Sonntag um 21 Uhr zum Zehntscheuerplatz. (fa)