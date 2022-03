Zahnarztpraxis Abtsgmünd wächst weiter

Erneut durfte Bürgermeister Armin Kiemel in der Zahnarztpraxis in der Abtsgmünder Hauptstraße 47 ein weiteres Mitglied im inzwischen vierköpfigen Ärzteteam begrüßen. Eleni Doundoulaki, die auf der griechischen Insel Kreta aufgewachsen ist, behandelt bereits seit einiger Zeit Patienten in Abtsgmünd. Und auch räumlich will man sich vergrößern: Der Umzug in ein Zahnärztehaus ist in Planung.

In ihrer Heimat war Eleni Doundoulaki über 18 Jahre lang als Zahnärztin selbstständig. Eine Freundin, die bereits in Aalen als Ärztin arbeitet, führte die Zahnärztin in den Ost-albkreis und somit nach Abtsgmünd. „Ich bin sehr glücklich und ausgesprochen dankbar, dass ich sowohl in der Praxis, als auch in der Gemeinde so herzlich aufgenommen wurde“, freut sich Eleni Doundoulaki.

Bürgermeister Armin Kiemel hieß Eleni Doundoulaki willkommen und begrüßte gleichzeitig die bemerkenswerte Entwicklung, die die Zahnarztpraxis durchlaufen hat. Erst vor fünf Jahren hatte Dr. Günter die Praxis von Dr. Reiland übernommen. Ende 2019 wurde Dr. Julia Deiß als erste weitere Zahnärztin ins Team mitaufgenommen, 2020 folgte Zahnärztin Judith Kruger. Mit Eleni Doundoulaki sind nun vier Zahnmediziner in der Praxis, die das gesamte Spektrum der zahnmedizinischen Versorgung anbieten. Und auch die Praxis soll wachsen. Voraussichtlich nächstes Jahr wollen die Zahnärzte weitere Räumlichkeiten in der Kolpingstraße beziehen. Im ehemaligen Gebäude der Firma Thermo-Plastic soll ein modernes Zahnärztehaus entstehen.