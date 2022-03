Zahnarztpraxis Abtsgmünd spendet an DRK Ortsgruppe Abtsgmünd

Die Zahnarztpraxis Abtsgmünd hat zusammen mit ihren Patienten alte Goldkronen und -brücken gesammelt. Durch die Aktion „Mit Goldzähnen Gutes tun“ sind 2887,42 Euro zusammengekommen, die nun an die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzesm übergeben worden sind.

Vorsitzender Jürgen Angstenberger nahm den Betrag dankend entgegen und erklärte, dass die Ortsgruppe davon unter anderem ein neues Zelt anschaffen wolle. Das bestehende habe man zusammen mit vielen anderen Hilfsgütern, wie etwa Verbandsmaterial, in die Ukraine geschickt, um die Menschen im Kriegsgebiet so gut wie möglich zu unterstützen. Bereits in den vergangenen Jahren haben die Doktoren Deiß, Günter, Kruger und Doundoulaki durch die Sammlung von Goldzähnen Einrichtungen in der Region, wie etwa das Seniorenzentrum Sankt Lukas und das Tierheim Dreherhof, unterstützt. Bürgermeister Armin Kiemel dankte dem gesamten Zahnärzteteam und allen Patienten für die tatkräftige Unterstützung.