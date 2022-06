Zahl der Arbeitsplätze in Abtsgmünd steigt an

Die Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde Abtsgmünd ist 2021 trotz der Corona-Pandemie weiter angestiegen. In einer für die ganzen Welt wirtschaftlich sehr schwierigen Lage stieg nach den neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Kochertalgemeinde um 29 auf 2.765 Personen im Verhältnis zum Vorjahr weiter an. Ein neuer Höchstwert in der Kommune.

Ging 2020 die Zahl der Auspendler noch zurück, stieg sie 2021 wieder um 22 von 2.511 auf 2.533 an. Auch die Einpendler wuchsen um 24 Beschäftigte auf 1.885. 2020 waren es immerhin schon 1.861. Die Arbeitslosenzahl sank um 11,2 Prozent von 116 auf insgesamt 103 Personen in der Gemeinde. Diese Entwicklung zeigt, dass Abtsgmünd auch in der Corona-Krise weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist.

Von 7.444 Abtsgmündern sind 3.413 – 2020 waren es noch 27 weniger – sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon sind 1.528 weiblich und 1.885 männlich. Mit insgesamt 2.765 Arbeitsplätzen in Abtsgmünd hat die Gemeinde also 648 (2020: 650) Erwerbsstätige mehr am Wohnort als Arbeitsplätze. Abtsgmünd belegt damit im Ostalbkreis den neunten Platz von 42 Kommunen bei der Anzahl von Arbeitsplätzen.