Der zum fünften Mal ausgerichtete Weihnachtstraum in Pommertsweiler ist erneut ein Publikumsmagnet gewesen. Zahlreiche Besucher wollten bei dem kleinen, aber äußerst urigen Weihnachtsmarkt in den Scheunen von Familie Oker dabei sein.

Er ist tatsächlich traumhaft: der Weihnachtstraum in Pommertsweiler. Die Anzahl der Besucher am Samstag zeigte, dass dieser Markt inzwischen wohl zu den schönsten und vor allem stimmungsvollsten in der Region zählt. Schon seit Wochen haben die Mitglieder der Familie Oker darauf hingearbeitet, dass ihr fünfter Weihnachtstraum wieder etwas ganz Besonders wird. Neben regionalen Handwerkskünstlern präsentierte sich in diesem Jahr auch der Abtsgmünder Manuel Wolf mit einer Zauberschau und natürlich fehlte auch der Besuch des Nikolauses nicht. Trotz der erstmals in einem weiteren Scheunenteil, dem ehemaligen Fruchtboden, eingerichteten rustikalen Hüttengaudibar wurde es in den heimeligen Räumlichkeiten, aber auch auf dem Vorplatz eng.

Die vielen Helfer aus dem Familienumfeld hatten dennoch die Ruhe weg und verköstigten die zahllosen Gästen mit zünftigen kulinarischen Schmankerln und Getränken.

Beeindruckend und schon von weitem auf eine weihnachtliche Stimmung hinweisend war auch in diesem Jahr wieder das imposante Lichtermeer mit kleinen und großen Sternen und unzähligen Lichterketten. Sogar ein beleuchteter alter Pferdeschlitten schwebte in einem Scheunenteil an der Decke. Einfach klasse...