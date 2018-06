Wird der Wolf in der Region heimisch? Kreisjägermeister hat seine Zweifel

Vor einigen Tagen hat unsere Zeitung vermeldet, dass ein Wolf im Nachbarlandkreis Donau-Ries gesichtet worden ist. Eine Wildkamera hatte das Tier am 21. April fotografiert. Es handelt sich nach Aussagen von Experten zweifelsfrei um einen Wolf. Was bedeutet das für den Ostalbkreis? Wir fragten beim Kreisjägermeister Michael Ott-Stopar nach.

Kreisjägermeister Michael Ott-Stopar (Foto: Archiv Vaas)

Herr Ott-Stopar, im Nachbarlandkreis wurde vor einigen Wochen ein Wolf gesichtet. Was heißt das für unsere Region? Müssen wir damit rechnen, dass auch in den Wäldern des Ostalbkreises Wölfe demnächst heimisch werden?

Ich bin davon überzeugt, dass der Wolf nicht in den Wäldern der Ostalb heimisch wird. Bei uns gibt es nicht diese großen zusammenhängenden Waldflächen, die der Wolf bevorzugt besiedelt. Das heißt aber nicht, dass nicht auch auf der Ostalb Wölfe gesichtet werden können. Dabei wird es sich dann aber wahrscheinlich nur um durchziehende Jungtiere handeln.

Gesetzt den Fall, ein Spaziergänger oder Radfahrer trifft im Wald auf einen Wolf. Wie sollten sich die Menschen in so einem Fall verhalten. Wie gefährlich ist so eine Situation?

Grundsätzlich verhalten sich Wölfe sehr scheu und trauen sich nicht in die Nähe von Menschen. Eine Gefahr sehe ich lediglich für Hunde, die sich einem Wolfsrudel nähern, da sie als Nahrungskonkurrenz beziehungsweise als Feind angesehen werden und aus diesem Grunde angegriffen werden könnten. Wölfe, die sich Menschen nähern, verhalten sich nicht normal und sollten mit Vorsicht beobachtet werden.

Wie gehen die Jäger mit dem Wolf um? Sind Sie gegebenenfalls für einen Abschuss der Tiere, um eine größere Ausbreitung zu verhindern. Erste Bündnisse dieser Art werden zwischen Landwirten und Jägern andernorts ja bereits geschmiedet.

Ich persönlich bin der Meinung, dass der Wolf auf alle Fälle in das Jagdrecht eingestuft werden sollte. Dann könnten von der Jägerschaft notwendige Regulierungen leichter umgesetzt werden, sollte der Bestand der Tiere tatsächlich Überhand nehmen oder eine Gefahr von den Tieren ausgehen. Hier schließe ich mich der Meinung des Deutschen Jagdverbandes an.

Der schreibt in seinem Positionspapier, dass verantwortungsvolles Wildtiermanagement eine gleichrangige Berücksichtigung der in einem Lebensraum vorkommenden Wildtierarten verlangt. Die Eingrenzung, zum Beispiel des Rotwildes auf behördlich ausgewiesene Bewirtschaftungsgebiete in einigen Bundesländern, ist mit der Forderung nach einer flächendeckenden Ausbreitung des Wolfes nicht vereinbar. Es liegt an den Vertretern der Landwirtschaft, des Naturschutzes, der Regierung und der Jägerschaft, gemeinsam Wege zu erarbeiten, um ein verträgliches Miteinander mit dem Wolf zu finden.