Winterrallye mit historischen Fahrzeugen führte durch Abtsgmünd

89 historische Fahrzeuge sind am Mittwoch bei wunderschönem Wetter durch die Abtsgmünder Ortsmitte Richtung Monte Carlo geröhrt. Seit 1911 wird dieser internationale Wettbewerb ausgetragen, und auch das Original wechselt stets seine Startorte. So ist für die Oldtimer-Ausgabe dieser Rallye dieses Mal Rothenburg ob der Tauber als Ausgangspunkt ausgewählt worden.

Am Dienstagabend führte ein 105 Kilometer langer Prolog durch und um die historische fränkische Reichsstadt. Am frühen Morgen startete die zweite Etappe der 22. Winterrallye der AvD-Histo-Monte in Rothenburg ob der Tauber Richtung Süden. Das Ende der Tagesetappe war Freiburg. Bis zum Samstag soll Monaco an der der französischen Mittelmeerküste (Côte d’Azur) erreicht werden. Dabei werden die Teilnehmer mit ihren besonderen Fahrzeugen die Länder Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien und Monte Carlo durchfahren und rund 1850 km zurücklegen. Winfried Lining, Vorsitzender des MSC Abtsgmünd (rechts), und Michael Ebert begrüßten Fahrer Christian Faber mit Beifahrer Nico Würbach in ihrem Lancia Stratos Kit Car vor dem Abtsgmünder Rathaus. Foto: Gemeinde Abtsgmünd